Olomouc před kvalifikací o Evropskou ligu posiluje ofenzivu, z Plzně přichází Václav Pilař

Pilař přišel do Plzně v létě 2011 a hned přispěl k historicky prvnímu postupu Západočechů do skupiny Ligy mistrů. Poté zamířil do německé bundesligy, kde hájil barvy Wolfsburgu a Freiburgu. Po vleklých potížích se zraněným kolenem se vrátil před sezonou 2014/15 do Viktorie.

Dlouhodobé zdravotní problémy ho však provázely dál. V uplynulé sezoně zasáhl za Plzeň jen do čtyř ligových utkání a jarní část strávil na hostování v Liberci. Na západě Čech získal tři mistrovské tituly.

Na začátku letní přípravy s ním už Plzeň přestala počítat. „Prioritou pro Vaška bylo jednoznačně zahraničí s tím, že pokud by mu to nevyšlo, tak z českých klubů to bude Sigma Olomouc. Takže se jen čekalo, jestli půjde do zahraničí, nebo k nám. Přejeme mu nyní hlavně, ať mu slouží zdraví, protože o tom, že má fotbalovou kvalitu, nemusíme diskutovat,“ řekl pro web Sigmy sportovní manažer Ladislav Minář.

Pilařův příchod uvítal i trenér Hanáků Václav Jílek, jehož tým čeká kvalifikace Evropské ligy. „Václav je hráč, který v minulosti stoprocentně prokazoval své kvality. Samozřejmě si uvědomujeme jisté riziko, víme, že jeho zdravotní stav nebyl v minulosti ideální. Ale v posledních měsících už byl v pořádku, byť nebyl tolik zápasově vytížen,“ uvedl Jílek. „Může hrát zleva přes nohu nebo zprava, také na podhrotové pozici. To byl další faktor, že jsme se pro něj rozhodli,“ dodal.

V reprezentaci má Pilař na kontě 22 startů a pět gólů. Zazářil hlavně na Euru v roce 2012 a předtím v baráži o postup.