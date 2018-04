Zalézt do vápna a bránit? Neexistuje. Csaplárova Příbram unikla z 'Csaplárovy pasti' a míří do ligy

„Mluvíte s hráči, hodnotíte první poločas a striktně řeknete, jak hrajete druhou půli. A hlavně pro všechny řeknete, že musí hrát aktivně. Jestli si někdo myslí, že zalezete do vápna a ubráníte to, tak to neexistuje. Padne i něco vulgárního, ale musíme hrát pohár aktivně,“ líčí na Radiožurnálu Josef Csaplár, jak s hráči mluví při poločasovém vedení 2:0.

Právě trenér Příbrami se stal symbolem tak zvané „Csaplárovy pasti.“ Sám totiž roky opakuje, že z psychologického hlediska je vedení 2:0 o poločase tím nejhorším možným, protože se tým zklidní, poleví a soupeř naopak získá dojem, že už nemá v podstatě co ztratit.

A zrovna Csaplárem vedená Příbram měla o poločase dvougólový náskok po trefách Jana Matouška. „Říkal, že se na to nesmíme vybodnout. Máme hrát svojí hru a nepodcenit to,“ líčí střelec obou gólů, co kouč o poločase říkal.

„My jsme tým, který chce hrát pořád vysoko. Viděl jsem druhá poločas a mohli jsme dát tři góly. Třeba šance Ayonga nebo Filip Hlúpik šel sám na brankáře. Hradec jsme nepustili do tlaku, kromě pár minut, kdy míč nakopávali, ale to si tlak udělá každý,“ přemýšlí 55letý kouč.

Opravdu hrál druhý se třetím?

Poločasové vedení vydrželo Příbrami až do konce a díky tomu už může trochu přemýšlet nad návratem do nejvyšší ligy. Ale ani v tomhle nechce Josef Csaplár přecenit průběžné pořadí tabulky.

„Tabulku neřeším. Byl jsem překvapený, když řekli, že hraje druhý se třetím. Vím, že jsme druzí, ale nevěděl jsem, že Hradec je za námi. Koncentruju se na následující zápas a počty mě nezajímají.

Po 22. kole druhé nejvyšší soutěže má Příbram na druhém místě osmibodový náskok na třetí Hradec. Z posledních osmi zápasů odehraje pět na hřišti soupeře.

Tři minuty před přestávkou dává Příbram v zápase s Hradcem na 2:0.

