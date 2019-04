Kdyby střílel góly v Edenu, oslavovali by je fanoušci určitě hlasitěji, jenže teď je Jan Matoušek rád, že může sbírat minuty a branky aspoň v Příbrami, a když to zároveň pomůže i Slavii, tím lépe.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Matoušek dal gól Plzni a na dálku pomohl Slavii. ‚Je to důležitý bod,‘ říká host z Vršovic

„Sebrali jsme body Plzni, pomohli jsme tím i Slavii. Hlavně jsme ale pomohli sobě. Myslím si, že je to pro nás hodně důležitý bod,“ řekl Matoušek pro Radiožurnál.

Dvacetiletý ofenzivní fotbalista prožívá boj na obou pólech tabulky. V kopačkách se snaží zachránit svou mateřskou Příbram, v civilu drží pěsti Slavii, které patří a ve které chce v létě znovu zabojovat o místo.

„Snažím se jezdit téměř na každý domácí zápas a přeju si, aby co nejrychleji získali titul.“

To si sešívaní zkomplikovali porážkou ve Zlíně. „O to je to, že jsme dokázali sebrat body Plzni, ještě cennější. Kdybychom neremizovali, je to asi o dva body…“

Takhle vede šest zápasů před koncem ligy Slavia před Plzní stále aspoň o čtyři body a Janu Matouškovi už určitě naskakují na telefonu děkovné smsky.