Příští ročník zvládneme bez zahraničních rozhodčích, říká šéf komise Příhoda. Sezonu hodnotí kladně

V průběhu minulé sezony fotbalové ligy opustilo listinu profesionálních sudích osm jmen, zato v zimě pět nových přibylo. Rozhodčí byli v posuzování soubojů benevolentnější než v minulých letech a podle Komise rozhodčích FAČR hlavně nedošlo k tendenčnímu řízení. I to zaznělo při hodnocení uplynulého ročníku z úst čelních představitelů komise Libora Kovaříka a Radka Příhody. Právě aktuální předseda Příhoda poskytl Radiožurnálu krátký rozhovor. Rozhovor Praha 19:12 25. května 2022

„Liga byla extrémně vyrovnaná, nahoře i dole se bojovalo do posledních kol. Jsem rád, že po sezoně nejsou rozhodčí tématem. Jak po nadstavbových utkáních o titul, tak o sestup. To je vizitka samotných rozhodčích,“ řekl na úvod předseda Komise rozhodčích FAČR Radek Příhoda.

Libor Kovařík při prezentaci naznačil, že jste před sezonou měli vytyčených několik cílů. Kterého konkrétně si po sezoně nejvíce ceníte, že se podařil? Šlo o práci s videem, fyzickou připravenost rozhodčích nebo etickou formu?

S cíli jsme spokojení. Když vezmeme fyzickou kondici, rozhodčí se posunuli v průměru o půl kilometru na utkání. Oproti minulým sezonám jsou rozhodčí, kteří se posunuli i o kilometr. Co se týče VAR, jarní část sezony nám ukázala, že trend zasahování do hry byl poměrně klesající, takže jsme spokojení s tím, jaká jarní sezona byla.

Velké specifikum této sezony bylo zařazení nových jmen na listinu rozhodčích. Jak se vám nováčci osvědčili?

Nováčci přišli až po podzimní části, poctivě jsme je vybírali na utkáních ČFL či MSFL. Myslím, že se většina chytla, ale vše ukáže čas. Utkání ještě tolik odpískaných nemají, ukáže se za rok, za dva.

Mezi cíle, které představíte pro příští sezonu, asi bude patřit i nějaká koordinace chování funkcionářů a hráčů vůči sudím...

Vnímali jsme to z médií, od fanoušků, od klubů i od samotných rozhodčích, že zkultivování tohoto nesportovního chování bude tématem. Ale nemyslím si, že to je problém zásadně České republiky, je to problémem v cele Evropě. Všichni se tím budeme zabývat a mohl by to být jedním z našich cílů.

Bude příští sezona řízena jen českými sudími? Letos spolupráce se zahraničím několikrát nastala.

Tři utkání z 280 odpískali zahraniční rozhodčí a zbytek naši. Na komisi jsme si říkali, že bychom to chtěli příští sezonu zvládnout s našimi. Řeknu to klubům a věřím, že to zvládneme.