Věřím, že nás to nakopne, říká po výhře nad Nigérií záložník Hušbauer

Čeští fotbalisté ukončili jedno ne úplně úspěšné období vítězstvím. Účastníka mistrovství světa Nigérii porazili 1:0. Pro národní tým to byl poslední zápas sezony. A jednou z důležitých věcí bylo napravit na rakouském soustředění dojem po vysoké porážce s Austrálií, jak říká v rozhovoru pro Radiožurnál i záložník Josef Hušbauer. Schwechat (Rakousko) 20:57 6. června 2018

Josef Hušbauer během zápasu s Nigérií. | Foto: Luboš Pavlíček | Zdroj: ČTK

Po tom nepovedeném utkání s Austrálií jste teď Nigérii hlavně v prvním poločase přehrávali. V čem byla hlavní změna?

Asi v nasazení a v chuti dát gól a začít určitě lépe než s Austrálií. Myslím, že se nám to povedlo. Měli jsme tam hodně standardních situací, které byly i docela dobře zahrané. Měli jsme z nich hodně šancí. Škoda, že za stavu 1:0 nedal Patrick Schick gól na 2:0, myslím, že bychom si ho možná za první poločas zasloužili. Ve druhém už jsme spíš bránili v bloku a hráli jsme na brejky.

Jak vás překvapilo, že jste v prvním poločase Nigérii přehrávali?

Věděli jsme, v čem je jejich síla a chtěli jsme hrát spíš zezadu, u sebe v bloku. Věděli jsme, že jsou silní dopředu a že si na ně musíme dávat pozor, takže překvapení jsme ani nebyli. Věděli jsme, v čem je jejich síla, a hráli jsme tak, abychom ji co nejlépe odrazili.



Jak důležitá byla tahle výhra na závěr sezony?

Každá výhra je dobrá, zvlášť potom, co jsme prohráli 0:4 s Austrálií. Pro nás je určitě hodně důležitá.

Dá se na ni navázat i v podzimní části, kdy začne Liga národů? Co si z toho vzít?

Vzít si hlavně to, že jsme vyhráli a to, jak jsme hráli první půli. Věřím, že nás to nakopne a že další zápasy, které nás čekají v září, budou v podobném duchu.