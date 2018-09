Dánům chybí elitní hráči, v přípravě proti Slovákům nasadí i futsalisty

Důvod je ten, že elitní hráči se nedohodli s dánským fotbalovým svazem na nové smlouvě týkající se sponzoringu. A protože jednání zůstala tak trochu na mrtvém bodě, nominoval svaz de facto rezervní tým, včetně právě několika futsalistů, což naznačuje, že opravdu nebylo kde brát. Pokud by Dánové nedokázali dát tým dohromady, hrozilo by jim i vyloučení z nadcházejícího evropského šampionátu, což pochopitelně nechtějí riskovat.

Z dánského nouzového řešení ale nejsou nadšení Slováci. Podle trenéra slovenské reprezentace Jána Kozáka je takové utkání ztrátou času.

„Po sportovní stránce, říkám po té sportovní, nám takový zápas nedá nic. My to ale musíme respektovat. Když přijeli jako dánská reprezentace, musíme to respektovat. Po sportovní stránce je naše příprava narušená. Mohli jsme ten čas využít o hodně lépe než takhle,“ řekl Kozák.

Dánský tým dokonce ani nepovede současný trenér Aage Hareide. Svaz prý nechtěl, aby vedl tým hráčů, které si původně nevybral. Novým trenérem tak bude bývalý hráč Arsenalu a mistr Evropy z roku 1992 John Jensen. Slovenský obránce Martin Škrtel ale rošády v dánském týmu neřeší.

„Středeční zápas bude k tomu, abychom se připravili na Ukrajinu. Ten zápas je důležitý hlavně pro nás, protože jsme spolu dlouho nebyli a je důležité, abychom si nějaké věci vyzkoušeli. Přistoupíme k tomu tak, aby to splnilo svůj účel, kvůli kterému jsme tady,“ řekl Škrtel.

Na situaci zareagoval i Slovenský fotbalový svaz, který na středeční zápas snížil cenu lístků na symbolické jedno euro. Těm fanouškům, kteří už vstupenky měli, naopak vrátí peníze.

Pro Dány je tahle situace trochu déja vu, protože před rokem se něco podobného dělo i u reprezentačního týmu žen. Ty kvůli sporům se svazem kvůli mzdám a investicím do ženského fotbalu dokonce vůbec nenastoupily do kvalifikačního utkání proti Švédkám, které ho tak vyhrály kontumačně.