Čechům se po prohře s Chorvaty vzdálilo prvenství ve skupině. Podle Haška je kvalifikace ale otevřená

Zatímco desítky chorvatských fanoušků po konci utkání vtrhly na trávník a s domácími hráči dlouze slavili, čeští fotbalisté zmizeli v kabinách, kde vstřebávali zklamání po vyrovnání druhého nejvyššího debaklu od rozdělení federace.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si české fotbalisty po prohře s Chorvaty

„Po dlouhé době jsme se s takovou kvalitou setkali. Myslím si, že i na Euru, když jsme hráli třeba proti Portugalsku, tak Portugalci hráli víc účelně. Chorvati měli prostě kvalitu. Pro chorvatského diváka to musel být hezký pocit, pro nás a pro naše fanoušky o to horší,“ řekl záložník národního týmu Michal Sadílek.

Češi v Osijeku s favoritem drželi krok do 61. minuty, kdy bylo skóre ještě nerozhodné 1:1. Pak ale Chorvati ukázali svou sílu a v rozmezí 13 minut hned čtyřikrát skórovali.

Jasný cíl

„Chtěli jsme se porovnávat s těmi nejlepšími, máme pořád jeden cíl, a to je mistrovství světa. Tam budou jenom takovéhle týmy a tito hráči. Musíme věřit, že třeba Chorvati ztratí proti někomu dalšímu. My se ale musíme soustředit hlavně na nás, na další zápasy a pak uvidíme, jak to bude. Ale ten cíl máme jasný,“ dodal kapitán Tomáš Souček.

Nepovedené utkání Čechů píší chorvatská média i fotbaloví fanoušci. Někteří volají po konci Haška Číst článek

Cílem myslí samozřejmě účast na mistrovství světa. Přímý postup na šampionát je teď ale hodně daleko. Zatím stoprocentní Chorvati mají po úvodních dvou duelech kvalifikace skóre 12:1 a suverénně kráčí za prvním místem ve skupině.

„Dokud bude šance hrát o první místo, tak o něj budeme hrát. Čekají nás těžké zápasy, nejenom nás. Na Faerských ostrovech to nebude určitě pro nikoho lehké. Ani zápas v Černé Hoře nebude pro nikoho lehký. Takže já bych v tuhle chvíli řekl, že je ta kvalifikace pořád otevřená,“ myslí si reprezentační kouč Ivan Hašek.

Další zápas světové kvalifikace čeká národní tým na začátku září v Černé Hoře.