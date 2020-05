Jaký bude restart ligy? Týmy čeká náročný program i nové pravidlo, sezona může skončit bez mistra

Nejvyšší soutěž má za sebou generálku v podobě sobotní dohrávky mezi Teplicemi a Libercem, naplno se ale fotbalový kolotoč rozběhne po koronavirové pauze až v úterý. Situace na stadionech ale bude mít ke standardnímu stavu daleko. Týmy se budou muset přizpůsobit přísným hygienickým předpisům, nahuštěnému zápasovému programu i změnám v pravidlech. Praha 13:00 25. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podavač míčů na prázdné tribuně během zápasu Teplice - Liberec | Foto: Ondřej Hájek | Zdroj: ČTK

Všichni ligoví hráči už prošli prvním plošným testováním a druhé kolo je v těchto dnech v plném proudu. V první vlně se pozitivní výsledek objevil u jednoho hráče Mladé Boleslavi a Slavie, oba týmy se už ale vrátily po opakované kontrole do plného tréninku.

V Teplicích se ještě hrálo „postaru“. Díky vládní výjimce mohlo být Na Stínadlech až 150 osob, trenéři koučovali v rouškách a neměli přístup ani do šaten. To se ale v souvislosti s další vlnou uvolňování vládních opatření od pondělí mění.

Místo stadionu autokino

Od začátku plného ligového restartu už členové realizačního týmu do šaten mohou a na stadionech je v době utkání povolená přítomnost 300 osob. V průběhu června se počítá s navýšením až na tisíc lidí. Do hledišť by se tak mohli dostat i někteří fanoušci.

Kluby přesto už nyní hledají cestu, jak svým příznivcům živě zprostředkovat utkání jejich oblíbeného týmu. V Olomouci například dočasně přemění místní autokino na fanzónu, kde se bude promítat už úvodní duel Hanáků na hřišti Slovácka. V autokině budou sledovat středeční šlágr se Spartou také fanoušci v Plzni.

Sedm z osmi duelů bude nadále nabízet hlavní vysílatel první ligy O2 TV, zbylý zápas poběží na volně dostupné České televizi. Největší zápasy uslyší celé i posluchači Radiožurnálu, živé vstupy ze všech ligových kol přinese pořad S mikrofonem za fotbalem.

Diváci zatím zůstanou převážně doma, úplně ticho ale na stadionech být nemusí. V Teplicích v sobotu zněly z reproduktorů během zápasu nahrané chorály z dřívějších utkání a domácím možná i tato podpora pomohla k vítězství 2:0.

Pět střídání

Roušky a bezpečnostní opatření dodržují během zápasu hlavně fotbalisté, kteří se nedostali do základní jedenáctky. Největší změnou pro samotné hráče na trávníku tak je dočasná změna pravidla o střídání.

Vzhledem k nahuštěnému programu mohou trenéři vystřídat nově až pět hráčů za zápas. Aby nedocházelo ke zdržování a kouskování hry, mohou změny provést pouze ve třech „oknech“ a během poločasové přestávky.

Sezona bez mistra?

Nejvyšší soutěž se znovu začíná hrát, ale jestli se dohraje, to je stále otázka. Výbor Ligové fotbalové asociace v té souvislosti minulý týden schválil změnu rozpisu. Jak soutěž dopadne v případě opětovného přerušení?

V případě, že se nedohraje kompletní nadstavbová skupina o titul, nebude vyhlášen mistr. O postupujících do evropských pohárů by pak rozhodlo pořadí ke dni ukončení soutěže.

Pokud se nedokončí první ani druhá liga, nikdo nesestoupí ani nepostoupí. V případě, že se nedohraje pouze druhá liga, sestoupí z nejvyšší soutěže poslední tým, který pro příští sezonu nahradí první celek z druhé ligy. Baráž by se za takových okolností nehrála. V případě nedohrání nejvyšší soutěže projde z druhé ligy vítěz a první liga bude mít 17 účastníků.

Termíny 25. kolo: Slovácko – Olomouc, Jablonec – Zlín, Příbram – Ostrava, Mladá Boleslav – Slavia Praha (vše úterý 25. 5.); Bohemians – Teplice, Opava – Karviná, České Budějovice – Liberec, Sparta Praha – Plzeň (vše středa 26. 5.).

Slovácko – Olomouc, Jablonec – Zlín, Příbram – Ostrava, Mladá Boleslav – Slavia Praha (vše úterý 25. 5.); Bohemians – Teplice, Opava – Karviná, České Budějovice – Liberec, Sparta Praha – Plzeň (vše středa 26. 5.). 26. kolo: Olomouc – Příbram, Liberec – Slovácko, Zlín – Ostrava, Plzeň – Mladá Boleslav, Slava Praha – Jablonec (sobota 30. 5.); Teplice – Opava, Bohemians – České Budějovice, Karviná – Sparta Praha.

Olomouc – Příbram, Liberec – Slovácko, Zlín – Ostrava, Plzeň – Mladá Boleslav, Slava Praha – Jablonec (sobota 30. 5.); Teplice – Opava, Bohemians – České Budějovice, Karviná – Sparta Praha. 27. kolo: Jablonec – Liberec, Mladá Boleslav – Zlín, Příbram – Slavia Praha (úterý 2. 6.); Opava – Bohemians, Slovácko – Karviná, České Budějovice – Olomouc, Ostrava – Plzeň, Sparta Praha – Teplice (neděle 3. 6.).

Jablonec – Liberec, Mladá Boleslav – Zlín, Příbram – Slavia Praha (úterý 2. 6.); Opava – Bohemians, Slovácko – Karviná, České Budějovice – Olomouc, Ostrava – Plzeň, Sparta Praha – Teplice (neděle 3. 6.). 28. kolo: Zlín – Příbram, Liberec – Mladá Boleslav, Bohemians – Sparta Praha (sobota 6. 6.); Opava – Slovácko, Karviná – České Budějovice, Olomouc – Ostrava, Teplice – Jablonec, Slavia Praha – Plzeň (neděle 7. 6.).

Zlín – Příbram, Liberec – Mladá Boleslav, Bohemians – Sparta Praha (sobota 6. 6.); Opava – Slovácko, Karviná – České Budějovice, Olomouc – Ostrava, Teplice – Jablonec, Slavia Praha – Plzeň (neděle 7. 6.). 29. kolo: Sparta Praha – Opava, Slovácko – Bohemians, České Budějovice – Teplice, Jablonec – Karviná, Příbram – Liberec, Mladá Boleslav – Olomouc, Ostrava – Slavia Praha, Plzeň – Zlín (středa 10. 6.).

Sparta Praha – Opava, Slovácko – Bohemians, České Budějovice – Teplice, Jablonec – Karviná, Příbram – Liberec, Mladá Boleslav – Olomouc, Ostrava – Slavia Praha, Plzeň – Zlín (středa 10. 6.). 30. kolo: Slovácko – Sparta Praha, Slavia Praha – Zlín, Olomouc – Plzeň, Liberec – Ostrava, Karviná – Mladá Boleslav, Teplice – Příbram, Bohemians – Jablonec, Opava – České Budějovice (neděle 14. 6.).

Slovácko – Sparta Praha, Slavia Praha – Zlín, Olomouc – Plzeň, Liberec – Ostrava, Karviná – Mladá Boleslav, Teplice – Příbram, Bohemians – Jablonec, Opava – České Budějovice (neděle 14. 6.). Po konci základní části postoupí prvních šest týmů do skupiny o titul, sedmý až desátý tým do play-off o Evropskou ligu a zbytek celků do skupiny o záchranu, ze které poslední tým přímo sestoupí a další dva týmy půjdou do baráže. Nadstavbová část skončí 8. 7., baráž 18. 7.