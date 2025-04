Čekání bylo delší. Beru to jako úlevu, říká Trpišovský po titulu Slavie. Oslavy pokračovaly dlouho do noci

Fotbalisté Slavie jsou po čtyřech letech českými mistry. Titul v Chance lize si zajistili hned v prvním kole nadstavbové části po vysokém vítězství v Olomouci 5:0. Pražané i se zhruba šesti tisíci fanoušky slavili na Andrově stadionu dlouho, ale ukázněně. Olomouc/Praha 7:56 27. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jindřich Trpišovský s Janem Bořilem při oslavách ligového titulu na hřišti Sigmy Olomouc | Foto: Michal Beránek | Zdroj: CNC / Profimedia

Hned po závěrečném hvizdu si oblékli bílá trika a červené kšiltovky s nápisem „Síla mistrů“ a společně zpívali. Fotbalisté Slavie a členové realizačního týmu se přitom na olomouckém trávníku nemuseli hledat mezi tisícovkami fanoušků, jak to při oslavách mistrovského titulu bývá zvykem. Příznivci Pražanů totiž uposlechli předzápasovou prosbu domácí Sigmy a zůstali na svých místech na ikonické tribuně Androva stadionu.

„Já to spíš beru jako úlevu. Čísla teď pro mě nejsou vlastně vůbec důležitá. Já mám největší radost z toho, když lidé mají radost, to čekání samozřejmě bylo delší,“ nehleděl kouč Jindřich Trpišovský na to, že se stal nejúspěšnějším koučem v historii samostatné ligy, když získal svůj čtvrtý titul se Slavií.

Koncem dubna ve tmě tmoucí, slavit titul v Olomouci#ToJeSila #SilaMistru pic.twitter.com/I80x8UqX5z — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) April 26, 2025

Radost měl především z toho, že Pražané ukončili čtyřleté čekání Pražanů na mistrovskou trofej po sérii druhých míst. To znamenalo taky to, že po sobotním vítězství 5:0 v Olomouci víc než polovina současného kádru sešívaných zažila vůbec poprvé ten pocit, jaké to je vyhrát nejvyšší domácí soutěž.

„Šestnáct lidí z týmu nemá titul, což je velké číslo. V některých fázích to na nás bylo vidět, jak moc nám na tom záleželo. Samozřejmě vždycky jsou nějaké zápasy, nějaké body, které prostě ztratíte, zremizujete, prohrajete, to už se stane každému týmu, ale my jsme za tím šli konzistentně. Když budeme hodnotit ligovou sezonu, tak ta byla dominantní,“ byl s výkony Slavie v Chance lize spokojený slávistický kouč.

Mezi hráče, pro které titul z této sezony není premiérový, patří defenzivní opory Tomáš Holeš, který vyhlíží hlavně jeden zásadní bonus spojený s vítězstvím v této sezoně Chance ligy.

„Znamená to, že si, doufám, zahraju konečně Ligu mistrů, kterou jsem si jako snad jediný z kádru nezahrál. Mám to furt na talíři a doufám, že mě trenéři napíší na soupisku,“ přeje si Holeš a rovnou se mu dostalo ujištění jednoho z nejzkušenějších hráčů slávistického kádru. „Neboj, teď už určitě,“ smál se Jan Bořil.

Ten před vážným zraněním kolena zápasy nejprestižnější klubové soutěže světa zažil a možná by se u trenéra Trpišovského za Holeše přimluvil, aby si zahrál Ligu mistrů. Ve Slavii má totiž v současnosti velké slovo, měl vliv i i na příchod klíčových ofenzivních hráčů.



„Bavili jsme se o nich jak s vedením, taky s trenéry, takže jsme věděli, kdo přijde nebo kdo by mohl přijít. Samozřejmě se ptali, jestli by to bylo vhodné. My jsme s tím jako kabina souhlasili,“ myslel Bořil zejména Tomáše Chorého a Vasila Kušeje.

Oba to potvrdili v Olomouci, Kušej dal hattrick, Chorý vstřelil dva góly. Slavia díky nim vyhrála na stadionu Sigmy 5:0 a získala 22. ligový titul v klubové historii.

Mistrovské oslavy

Několik stovek fanoušků čekalo v noci v pražském Edenu na příjezd fotbalistů Slavie z Olomouce, kde Pražané po drtivém vítězství 5:0 v úvodním kole nadstavby získali prvoligový titul. Hráči nového mistra po cestě z vlakové zastávky k sousednímu stadionu prošli „triumfální“ uličkou mezi příznivci, s nimiž si plácali. Kapitán Jan Bořil mezi fanoušky řídil „děkovačku“. Vše proběhlo v klidu a bez incidentů.

První vlnu oslav absolvovali slávisté hned po závěrečném hvizdu na stadionu v Olomouci, kam je vyrazilo podpořit mezi pěti až šesti tisícovkami fanoušků. Příznivci uposlechli výzvu klubu a po konci utkání spořádaně zůstali v ochozech. Hráči, realizační tým a vedení následně slavili v kabině a po 23. hodině se vydali z Hané vlakem zpět do Prahy.

Mužstvo dorazilo na zastávku v Edenu, která bezprostředně sousedí se stadionem, krátce po půl druhé v noci. Na hráče už čekalo několik stovek nadšených fanoušků, řada z nich nedlouho předtím přijela předešlým vlakem z Olomouce.

Příznivci obklopili východ ze zastávky ke stadionu a uprostřed vytvořili uličku, kterou procházeli hráči a realizační tým. Každý z nich si s fanoušky plácl. Příznivci skandovali řadu pokřiků, nočním Edenem se neslo „Slavie Praha - mistr ligy“, „Tak jsme první no a co“ či „Šampioni, šampioni, olé, olé, olé“.

Největší ovace si vysloužil trenér Jindřich Trpišovský. Fanoušci vyvolávali i jméno brankářské trojky Ondřeje Koláře, který na Hané v 75. minutě vystřídal gólmanskou jedničku Jindřicha Staňka a symbolicky si připsal první start v ligové sezoně.

Kapitán Pražanů Bořil na závěr za vyvýšeném místě uprostřed fanoušků předříkával tradiční slávistickou „děkovačku“. Na místě sledovali dění policisté s několika vozy, nijak zasahovat však nemuseli, neboť vše proběhlo v naprostém klidu.

Všichni hráči zhruba po 20 minutách zmizeli v útrobách stadionu a pokračovali v další části nočních oslav. Fanoušci se začali pomalu rozcházet a nedlouho po druhé hodině ranní už panoval před stadionem v Edenu klid.

Hlavní oslavy s příznivci čekají slávisty až 24. května, kdy po závěrečném kole nadstavby a domácím zápase s Ostravou převezmou pohár pro nové šampiony. Červenobílí získali první titul od roku 2021 a celkově osmý v samostatné ligové historii.