Poslední skončit nechceme. O záchranu se porveme až do konce, slibuje kouč fotbalistů Pardubic Kováč

Fotbalisté posledního Zlína se chystají na jedno z nejdůležitějších utkání této ligové sezony. Pokud v závěrečném kole základní části nejvyšší domácí soutěže zvítězí v Mladé Boleslavi, výrazně tím zamotají vývoj následné nadstavbové skupiny o udržení. Na předposledním místě se před vyvrcholením základní části drží Pardubice. Kouč Východočechů Radoslav Kováč chce ligovou příslušnost bezpodmínečně udržet. Praha 18:41 29. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér fotbalistů Pardubic Radoslav Kováč povede svěřence v 30.kole fotbalové ligy proti Českým Budějovicím | Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia | Zdroj: Profimedia

Brno - České Budějovice 1:1, Zlín - Bohemians 4:1. To jsou výsledky středečního 29. kola nejvyšší domácí fotbalové soutěže, po kterých se trenérovi fotbalistů Zlína Pavlu Vrbovi ulevilo. „Kdybychom ten zápas nezvládli, tak by naše situace už byla hodně složitá,“ potvrdil kouč.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jaká je situace v boji o záchranu v české fotbalové lize před závěrečným kolem základní části

Jeho svěřenci si mohli teprve potřetí v jarní části sezony užít vítězné oslavy. Nejdříve na trávníku se skupinkou fanoušků, pak i v šatně lidovým popěvkem. Další důležitý souboj čeká fotbalisty Zlína už v neděli, kdy hrají v Mladé Boleslavi.

Zatímco Středočeši se v tabulce už nemůžou výrazně posunout, Zlín by se případnou výhrou přiblížil pozicím, které znamenají udržení, nebo alespoň baráž o udržení v nejvyšší soutěži. Na patnácté Pardubice ztrácí poslední celek tři body.

„Pro nás je každé umístění od patnáctky nahoru dobrý krok k tomu, aby jsme situaci zvládli,“ říká Vrba.

Závěrečné kolo základní části

Poslední kolo má jednotný čas výkopu všech zápasů, proto se budou týmy ve skupině o udržení sledovat navzájem v reálném čase. Napínavá bude hlavně bitva předposledních Pardubic na hřišti dvanáctých Českých Budějovic.

„Nechceme skončit poslední. Na začátku jara jsme udělali rychle dvanáct bodů. Vedení se namlsalo tak, že z toho můžeme vyjet. Chci do toho jít s pokorou a uvidíme, co dokážeme. Nedopustím, aby tady probíhaly nějaké spekulace a my létali ve vzdušných zámcích. To určitě nehrozí,“ myslí si trenér Pardubic Radoslav Kováč.

Skupina o udržení je velmi vyrovnaná - Pardubice se Zlínem jsou sice mírně pozadu a Teplice, které jsou na 14. příčce, ztrácí na jedenáctou Ostravu jediný bod. A i když Baníkovce v Olomouci poženou tisícovky fanoušků, musí se Slezané mít co se týče záchrany pořád na pozoru.

O klíčové body budou hrát i Teplice v Plzni a Brno na hřišti Slovácka. Všechna utkání závěrečného kola základní části ligové soutěže začnou v neděli od 15 hodin. Na Radiožurnálu Sport o nich uslyšíte v pořadu S mikrofonem za fotbalem, Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.