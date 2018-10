Ve čtvrtek je to přesně 15 let od přelomové události v českém fotbale. 18. října 2003 poprvé řídila zápas mužské první ligy jako hlavní rozhodčí žena. Dagmar Damková pak přidala ještě dalších 44 prvoligových utkání. Od té doby ale na další ženu s píšťalkou čekáme marně. Praha 17:41 18. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dagmar Damková na stadionu Maracaná během MS 2014 v Brazílii. | Foto: František Kuna

„Úplně nejzákladnější cestičku mají prokopanou. Jak se s tím poperou, to už je v jejich rukou. Nebo nohou,“ řekla Radiožurnálu Dagmar Damková, která ukončila kariéru v roce 2011 a v současnosti je členkou komise rozhodčích v Evropské fotbalové unii UEFA i mezinárodní federaci FIFA.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 'Někdy to bylo opravdu těžké a proteklo hodně slz.' Před 15 lety poprvé pískala první ligu žena

Ještě tři další ženy se dostaly do mužské ligy jako asistentky, jako hlavní rozhodčí ale zatím žádná. Proč?

„Někdy je to taky o štěstí, je to ale také hodně o vůli a psychické odolnosti, protože to někdy bylo opravdu těžké a proteklo hodně slz. Spousta holek to právě nedala už v těch základech, položilo je hned něco prvního,“ vysvětluje Damková.

Některé dámy pak podle Damkové mohl odradit i mumraj kolem Lucie Ratajové, která jako pomezní sudí udělala hrubou chybu v zápase mezi Brnem a Spartou a hráči pražského klubu Lukáš Vácha s Tomášem Koubkem ji veřejně poslali ke sporáku.

Český fotbal chce víc videorozhodčích, na školení pozval odborníky ze zahraničí Číst článek

„Vím, že Lucka z toho byla úplně vyřízená. Říkala, jak to můžu vydržet a snést. To je přesně ono. Ne každý to zvládne,“ dodává bývalá rozhodčí.

V současnosti píská druhou ligu Jana Adámková, která letos řídila dokonce i finále Ligy mistryň. Tak co kdyby dostala důvěru i v mužské lize?

„Zatím jsme se na tohle téma nebavili. Myslím, že je i hodně brzo, protože byla dlouho stranou. Teď dostává prostor. Já mám přístup stejný, rozhodčí jako rozhodčí,“ říká předseda komise rozhodčích Jozef Chovanec.

A tak to vypadá, že na ženu, která bude v lize vládnout mužům, budeme muset ještě nějakou dobu čekat.