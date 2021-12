Pulkrab gólově ožil. ‚Je to podobný typ jako Ladislav Petráš,‘ chválí Vrba sparťanského útočníka

„Ať to bylo jedno jaro v Bohemce nebo jedno jaro v Liberci, cítil jsem se výborně a také jsem dával góly téměř každý zápas. Teď si užívám, že to je konečně na Spartě,“ říká Matěj Pulkrab.

Do sparťanského áčka se Pulkrab poprvé probojoval před více než pěti lety, ale spíš se prosazoval na hostováních. Už to vypadalo, že z Letné zmizí zadním vchodem, ale teď se rozstřílel a v téhle sezóně má na kontě sedm ligových gólů – stejně jako jich dal za Spartu dohromady za celé předchozí působení.

„Je to hráč, který do toho mužstva patří. Vždy, když přijde na hřiště, tak mu pomůže,“ říká trenér Sparty Pavel Vrba. „V koncovce je prostě výborný. Možná spousta z vás nebyla ještě na světě, ale třeba pan (Ladislav) Petráš v Interu (Bratislava) byl podobným typem, který nebyl moc vidět, ale byl vždycky tam, kde měl být, a dával góly. Pulkrab tuto vlastnost má a proto je pro nás cenný.“

Po sezoně ale končí čtyřiadvacetiletému forvardovi na Letné smlouva. Prodloužit, nebo neprodloužit? Sparťanských fanoušků byste se asi ptát nemuseli, zvlášť když je Matěj Pulkrab coby klubový odchovanec jejich velkým oblíbencem. Ale co ti, kdo do toho mají přece jen víc co mluvit?

„Myslím si, že tu svou pozici si za poslední měsíc a půl hodně zajímavě připravil,“ naznačuje Pavel Vrba při otázce na budoucnost letošního nejlepšího ligového střelce Sparty.