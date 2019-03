‘Pyro‘ u vás ještě umocní fanatismus, popisuje fanoušek Radim pocity při používání pyrotechniky

„Pyro není zločin, pyro není zločin…“ skandují často fotbaloví fanoušci. Používání pyrotechniky je ale na stadionech zakázané. A sobotní ligový souboj na Letné mezi Spartou a Plzní ukázal proč. Fanoušek ze sektoru hostí hodil mezi diváky na hlavní tribuně pyrotechniku a zranil tím jednu ženu.

„To, co se stalo o víkendu na Spartě v zápase s Plzní je samozřejmě špatně. Beru to ale tak, že je to selhání jednotlivců. Já pyro odpaluji roky a nikdy bych ho po nikom nehodil. Z mého pohledu musí vždycky pyro zůstat v sektoru a má oslavovat, a ne někomu ubližovat. Široká veřejnost bere pyrotechniku jako něco nebezpečného, ale to je třeba i nůž. Je rozdíl, když máte nůž v rukou precizního chirurga a v rukou islámského teroristy,“ snaží se fotbalový fanoušek Radim obhajovat používání pyrotechniky během zápasů. Zároveň si ale uvědomuje, že to nikdy nebude legální.

„Když se blíží konec zápasu a vy vedete nebo vstřelíte branku a rozhoří se to pyro, tak fanatismus se ve vás ještě více umocní. To samé platí, když je vytažené nějaké choreo a je doplněno o dýmovnice, stroboskopy nebo světlice, tak to má úplně jinou úroveň,“ popisuje fanoušek.

Vzpomínka z dětství

Pro Radima je pyrotechnika nejen nedílnou součástí fotbalu, ale také vzpomínkou na mládí: „Mě vzal na fotbal poprvé děda, když mi bylo deset let a pamatuji si, že na konci utkání se rozhořely dýmovnice. Já jsem tehdy skoro nic neviděl, strašně mě to fascinovalo a v podstatě do dnes, když cítím vůni pyrotechniky, tak si na ten první zápas vzpomenu.“

Pětatřicetiletý Radim ví, že používáním pyrotechniky porušuje návštěvní řád a přiznává, že je čím dál těžší se s ní na fotbalový stadion dostat. „Jsou způsoby, jak se tam pyrotechnika dá dostat, ale nechtěl bych to nějakým způsobem přibližovat. Přímo při odpalování mě nechytili, ale byl jsem dvakrát zadržen u vstupní prohlídky, protože jsem se snažila nějaké pyro pronést. Tehdy jsem to měl za 500 korun, pak za 1000, ale při odpalování mě ještě nečapli a doufám, že ani nečapnou,“ říká Radim, který si na webu fotbalových fanoušků supporters.cz přeje, aby pokřik „Pyro není zločin“ nebyl jen prázdnou frází. Stále ale platí, že pyrotechnika je na stadionech zakázaná.