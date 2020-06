Co je s vámi, lidi, zlobí se plzeňský Beauguel na fanoušky Sparty. Měli rasisticky urážet spoluhráče

Podruhé během krátkého časového úseku si francouzský záložník Viktorie Plzeň stěžoval na rasistické chování během fotbalového utkání. Tentokrát si na svém twitterovém účtu stěžoval na některé fanoušky Sparty, kteří měli během semifinálového zápasu Mol Cupu dělat opičí zvuky na adresu konžského záložníka Plzně Joela Kayambu. Praha 14:19 18. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plzeňský útočník Jean-David Beauguel. | Foto: Luděk Peřina | Zdroj: ČTK

„Dnes znovu a znovu. Během zápasu dělali ultras Sparty opičí zvuky na mého spoluhráče Kayambu. Nikdo na to nereagoval. Kanga, Costa a Tetteh jsou černí, ne? Jsou hráči Sparty, ne? Co je s vámi, lidi?!“ napsal Beauguel na twitteru.

Kromě toho francouzský útočník zveřejnil video z televizního přenosu z utkání, na kterém je slyšet, jak několik fanoušků vydává opičí zvuky směrem k plzeňskému záložníkovi Joelu Kayambovi po souboji u postranní čáry.

No words.....

30 seconds... 30 guys !!! Pffff pic.twitter.com/uboSYXEdzt — Bogbog9 (@JDavid_Beauguel) June 17, 2020

„Na konci zápasu jsem šel za rozhodčím a ptal se ho, proč na to nereagoval. Řekl mi: ‚Promiň, Bogy, nic jsem neslyšel.‘ Lhář! Byl jsem na lavičce a já i moji spoluhráči jsme všechno slyšeli. Dokonce za mnou přišel jeden pán z VIP tribuny a říkal, že ho to mrzí,“ napsal Beauguel.

Beauguel si stěžoval i na transparent se sloganem „white lives matter“, tedy „na bílých životech záleží“, který ve svém sektoru vyvěsili sparťanští fanoušci. „Nevím, co na to říct,“ komentoval to Beaguel.

Ve sparťanském kotli se během zápasu objevil transparent "white lives matter". | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Sparťanští ultras na své facebookové stránce uvedli, že transparent nebyl míněn útočně, ale jako reakce na zapojení klubu do kampaně hnutí Black lives matter, která rezonuje během současných protestů proti rasismu ve Spojených státech i v některých evropských zemích.

„Nemá nikoho diskriminovat ani urážet. Klub se v uplynulých dnech nesmyslně zapojil do kampaně ‚BLM‘, jež má bezpochyby politický přesah a nemá nic společného s fotbalem, Spartou ani naší zemí,“ stojí v prohlášení. „Tento krok vnímáme jako velký přešlap ze strany managementu a razítko na rabování, žhářství a ohavností, které se ve jménu této kampaně odehrávají nejen v zámoří, ale i u nás na starém kontinentě.“

Je to podruhé v krátké době, co si Beauguel na rasistické chování některých lidí na stadionu stěžoval. Naposledy se ohradil proti domácím fanouškům na nedělním zápase v Olomouci. Vedení Sigmy se později v prohlášení Beauguelovi i jeho klubu omluvilo a uvedlo, že dotyční fanoušci byli identifikování a vyvedeni ze stadionu. Případem se bude navíc zabývat Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace.