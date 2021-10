‚Mým oblíbencem byl Řepka, z českých hráčů mám radost.‘ Úspěchy West Hamu pohledem z tribuny

Po výtečné minulé sezoně se fotbalovému West Hamu daří i v té současné. V anglické Premier League i v Evropské Lize. Třeba jako v posledním duelu, ve kterém londýnský klub na svém stadionu porazil belgický Genk 3:0. V základní sestavě u toho byl český reprezentant Tomáš Souček a na tribuně reportér Radiožurnálu Sport. Reportáž Londýn 15:38 22. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Křídelník Jarrod Bowen slaví na gól na Olympijském stadionu | Foto: Tony O'Brian | Zdroj: Reuters

Čtyřletá Lily, šestiletý Kyle a pod nimi u hřiště volající na hráče, kteří se zrovna rozběhávají, osmiletý Ethan. To byli malí, ale velmi hlasití diváci sedící po mé levici v šesté řadě rohového sektoru Olympijského stadionu. Vedle nich máma Emma a hlava rodina – táta James.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž Martina Minhy ze zápasu West Hamu United

Pětatřicátník s vytetovaným logem fotbalového West Hamu na předloktí mi před zápasem vysvětloval, že se u nich láska k londýnskému klubu dědí z generace na generaci a že když si to zrovna může dovolit, bere rodinu na fotbal pravidelně. Jakmile jsem mu prozradil národnost, rozvášnil se o českých hráčích.

„Tomáš Řepka je asi jeden z mých nejoblíbenějších hráčů, kteří za nás kdy hráli. Byl skvělý, vždycky dával do klubu vše, co mohl. A samozřejmě musím zmínit i Luďka Mikloška, nemůžete mít moc lepších brankářů, než byl on. Zkrátka skvělé, mám radost, že jsou u nás další Češi. Daří se jim velmi dobře,“ narážel James na trojici českých současných reprezentantů hájících aktuálně barvy West Hamu.

Tomáš Řepka nastupoval za West Ham v letech 2001-2006 | Foto: Lee Mills | Zdroj: Reuters

Zatímco záložník Alex Král na svou šanci na Olympijském stadionu stále čeká, dvojice Tomáš Souček, Vladimír Coufal, jak jsem o poločase zjistil, si místní velmi cení.

„10 z 10. Úžasní. Brzy budou legendami. Fantastičtí hráči,“ odpovídají fanoušci West Hamu na otázku, co si myslí o bývalých oporách pražské Slavie.

West Ham i díky českým hráčům zažívá zkrátka novou éru, po patnácti letech je v hlavní fázi evropských pohárů a v lize hraje v posledních sezonách vyrovnané zápasy často i s týmy z takzvané „top 4“. Podle Jamese má na skvělé klubové výsledky vliv i Olympijský stadion, na který se londýnský klub přestěhoval v létě v roce 2016.

90 minut do výkopu! pic.twitter.com/i44slcpzWB — Martin Minha (@martin_minha) October 21, 2021

„Díky vysoké kapacitě rosteme celkově jako klub. Miluji náš nový stadion. Je pěkný, snadno dostupný a atmosféra v něm je stále skvělá,“ řekl James.

West Ham si nakonec i se Součkem v sestavě celkem jednoduše poradil s belgickým Genkem 3:0 a po třech zápasech v letošní Evropské lize vede suverénně s devíti body skupinu H. I proto si na konci utkání mohla celá Jamesova rodina s dalšími 46 tisíci zazpívat slavnou hymnu kladivářů I`m Forever Blowing Bubbles.