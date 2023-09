Albánie má hráče v top ligách. Snad to kluci nepodcení, říká brankář Vaclík před kvalifikací

Česká fotbalová reprezentace trénuje na kvalifikační utkání o postup na mistrovství Evropy na Strahově. Češi budou hrát proti Albánii, se kterou v historii změřili síly jen jednou a byl u toho i gólman Tomáš Vaclík. Ten se na nové angažmá v klubu zámořské MLS New England Revolution připravuje individuálně, protože stále nedostal pracovní povolení a víza. Zrovna když Vaclíkovi trénink končil, Čechům první zářijový začal. Praha 17:02 6. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brankář české fotbalové reprezentace Tomáš Vaclík | Foto: Vlastimil Vacek | Zdroj: Právo/Profimedia

Tomáši, není tajemstvím, že na pokoji zůstal brankář Jindřich Staněk. Neměl jste chuť si zachytat na tréninku s reprezentací?

Jindra má svůj program. Asi bych klidně šel, ale nebylo by to teď vhodné.

Co tady na Spartě vlastně děláte?

Trénuji tady s Peterem Bartalským. Je super, že se mi věnuje, a také, že mi Sparta umožnila využívat jejich tréninkové centrum.

Co mají čeští reprezentanti očekávat od kvalifikačního utkání s Albánií?

Sami jsme to zažili při generálce před mistrovstvím Evropy, kdy to nebyl jednoznačný zápas. I když jsme tehdy vyhráli 3:1. Když se podíváme na sestavu Albánie, tak mají hodně kluků v top soutěžích. Škoda, že se uzdravil útočník Broja z Chelsea, který byl ještě pár týdnů zpátky kvůli zranění mimo. Tým mají určitě dobrý a nesmí to kluci podcenit.

Jak se vám líbí kádr českého týmu, protože po několika letech je na soupisce víc hráčů ze zahraničí než z české ligy?

Je to super. Kluci udělali za poslední dobu spoustu dobrých transferů. Třeba i Václav Černý, který se přesunul z Nizozemska do Německa. Věřím, že to klukům pomůže.

Budete ve čtvrtek fandit na stadionu?

Uvidím podle toho, kdy dostanu víza. Záleží na tom, jak se bude vyvíjet situace ohledně mého pracovního povolení. New England v neděli normálně hrají i během reprezentační pauzy. Když budu mít pracovní povolení, tak pro mě bude nejlepší, co nejrychleji odletět.

