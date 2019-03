Brazílii proslavili útočníci, teď září i brankáři. ‚Alisson je pro mě jasná jednička,‘ říká Kolář

Fanoušci se mohou hecovat, který z nich je lepší. Oba chytají v Premier League za dva momentálně nejúspěšnější anglické kluby. Alisson za Liverpool a Ederson za Manchester City. Vizáží si podobní nejsou, ale stylem chytání ano.

„Za mě jsou to nejlepší brankáři v rozehrávce nohou. Myslím, že jim to vtloukali odmalička, tohle se člověk nenaučí až v průběhu. Odmalička mohli hrát v poli, uměli hrát nohama a teď to předvádějí na hřišti,“ říká gólman pražské Slavie a reprezentace Ondřej Kolář, kterého právě brazilský styl chytání hodně inspiruje. A úplně nejvíc brankář Liverpoolu.

„Pro mě je teď Alisson jasná jednička, chytá výborně, hraje nohama. Ederson samozřejmě chytá výborně, rozehrávku nohama má taky fantastickou, ale já sleduju Alissona,“ přiznal Ondřej Kolář, který dost možná svůj vzor uvidí v akci na stadionu, na kterém běžně chytává v lize.

Brazilci už jeden přípravný duel na své cestě do Evropy odehráli, a protože v Portugalsku při remíze s Panamou 1:1 chytal Ederson, je dost pravděpodobné, že v úterý v Edenu nastoupí Alisson.

„V televizi toho člověk samozřejmě vidí víc, může si to pustit víckrát. Tady je to spíš o tom, že si člověk ten zápas užije, uvidí je zblízka a vidí, co předvádějí,“ těší se Kolář.

A stejně se těší i další český gólman Tomáš Koubek. I když přiznává, že v Brazilcích neměl své největší vzory.

„Samozřejmě to inspiruje, ale soustředím se spíš na chytání. Myslím, že hraní nohama je samozřejmě pro některé týmy důležité, ale pokud budete mít gólmana, který skvěle hraje nohama a pak nic nechytne, tak to není úplně ono. Já zastávám ten názor, že gólman by se měl soustředit na to, jestli něco chytne, nebo ne, a ne jestli bude mít nahrávky na góly. Určitě bych chtěl chytat, je otázka, jak se trenér rozhodne,“ přál by si Tomáš Koubek.

A je dost pravděpodobné, že by stejně odpověděli všichni brankáři české reprezentace. Vždyť národní tým Brazílie je v Praze poprvé od roku 1956.