Špatný začátek, pak čtyřgólová smršť. Čeští fotbalisté porazili Čínu 4:1

Češi nevstoupili do utkání vůbec dobře a už v páté minutě prohrávali, když po dlouhém autu posunul jeden z domácích hráčů míč na Fana Siao-tunga, který prostřelil brankáře Vaclíka. Siao-tung stál v momentě přihrávky v mírném ofsajdu, ovšem pomezní rozhodčí si ničeho nevšiml.

China Cup Turnaje čtyř zemí v Číně se účastní reprezentace Walesu, Uruguaye, Česka a domácí Činy. V úvodních zápasech Češi podlehli Uruguayi 0:2 a Číňané Walesu 0:6. Vítězové budou hrát proti sobě o první místo v pondělí ve 13.35 středoevropského času.

Český tým se po inkasovaném gólu probral, držel míč a postupně se i on dostával do zajímavých příležitostí, byť žádná z nich nebyla stoprocentní. V největší šanci mohl po půlhodině hry po volném kopu vyrovnat Tecl, ale nestihl včas zareagovat na Kopicovo prodloužení. Největší šanci první půle tak měl nakonec čínský Tchan Lung, který se ze strany řítil sám na bránu, ale Vaclík jeho pokus vyrazil. I této čínské akci ale předcházel neodmávaný ofsajd.

Do druhé půle vstoupili Češi o poznání lépe než do první a od začátku se tlačili za vyrovnáním. Několikrát jim ke gólu kousek scházel, až se v 57. minutě konečně prosadili zásluhou Tomáše Kalase, který efektní patičkou usměrnil do brány Novákův centr. Už za dvě minuty Češi vedli, když z bezprostřední blízkosti dorazil míč do brány Patrik Schick. A za další dvě minuty už to po další dorážce bylo 3:1, tentokrát se radoval Michael Krmenčík.

V 70. minutě měl velkou šanci Kadeřábek, ale tváří v tvář čínskému gólmanovi selhal. O chvíli později kopal český tým penaltu, jenže Daridovu střelu domácí gólman Jan Jün-ling skvěle vyrazil. Z následného roku už se ale Češi prosadili, hlavou zvýšil na rozdíl tří gólů Pavel Kadeřábek. V nastaveném čase ještě mohl přidat pátý gól Souček, jeho tvrdá střela ale skončila na tyči.

Přípravný fotbalový turnaj čtyř zemí China Cup v Nan-ningu - o 3. místo:



Čína - ČR 1:4 (1:0)

Branky: 5. Fan Siao-tung - 58. Kalas, 59. Schick, 62. Krmenčík, 78. Kadeřábek. Rozhodčí: James - Lakrindis (oba Austr.), Abidin (Malaj.). ŽK: Darida (ČR). Diváci: 15 013.