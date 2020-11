Máme na ně v poslední době čuch, věří si na Slováky Jankto. ‚Bude to derby se vším všudy,‘ říká Šilhavý

Česká fotbalová reprezentace před svým posledním duelem Ligy národů neztratila šance na první místo ve skupině a postup do elitní divize. Pomohla jí domácí výhra Slováků nad Skoty, kteří už vedou tabulku pouze s jednobodovým náskokem právě před českými reprezentanty. Ti i ve svém šestém soutěžním utkání na plzeňském stadionu zvítězili. Izrael zdolali díky gólu Vladimíra Daridy těsně 1:0. Plzeň 7:17 16. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští fotbalisté se radují z branky Vladimíra Daridy | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: ČTK

Ještě dlouho po zápase běhali méně vytížení fotbalisté Izraele po plzeňském trávníku a možná i na jejich připravenosti bude záležet v posledním duelu Ligy národů. Čeští fotbalisté budou potřebovat pomoc od týmu, který nyní jen těsně porazili.

„Považuji Izraelce za velmi silný tým se skvělými individualitami. Solomon, Zahavi, to jsou skvělí hráči, což tady dokazovali. Ovlivnit to nemůžeme, spíš je to takové přání, ale jsem přesvědčený, že doma jsou schopní Skoty porazit,“ věří kouč národního týmu Jaroslav Šilhavý.

Zároveň ale připomíná to hlavní, co v posledním utkání skupiny jeho výběr čeká. „My potom musíme koukat sami na sebe, porazit tady Slováky. Není to o tom, že oni to zvládnou, a my ne. Určitě to bude derby se vším všudy.“

Češi mají se svým východním sousedem v posledních letech pozitivní bilanci. V předchozím utkání zvítězili na Slovensku 3:1, v předchozím ročníku Ligy národů pak triumfovali 2:1 a 1:0.

„Máme na ně v poslední době čuch, daří se nám, vyhráváme ty zápasy. Doufám, že budeme pokračovat v nastaveném trendu,“ naráží záložník Jakub Jankto na poslední vydařené zápasy se Slováky, kteří teď ale po trenérské změně postoupili na mistrovství Evropy a porazili i Skoty v Lize národů.

„Nic se pro nás nemění. Chtěli jsme a chceme vyhrát oba zápasy a jdeme si pro tři body, protože chceme postoupit z prvního místa,“ doplňuje spoluhráče Alex Král.

Ve Štruncových sadech se Slováci proti českému výběru postaví ve středu od 20.45 hodin.

