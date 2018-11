Vaclík, nebo Pavlenka? Trenér Šilhavý se rozhoduje, kdo odchytá jarní kvalifikaci o Euro

„To nechám na svých kolezích, kteří to mají v popisu práce. Je vidět, že tu práci dělají dobře, na jejich doporučení většinou dáme. Rozhodnutí je potom na mně, ale trefili se vždycky,“ pochvaluje si hlavní kouč Jaroslav Šilhavý, že mu s rozhodováním pomohou trenéři gólmanů Radek Černý a Milan Veselý.

To ale nic nemění na tom, že to může být velmi složitá volba. Alespoň tedy v součanosti to tak je. Tomáš Vaclík chytá za Sevillu ve zřejmě nejlepší lize světa. Třeba jeho zákrok proti Realu Madrid z kraje sezóny obdivovaly na sociálních sítích miliony fanoušků.

Jiří Pavlenka je pro změnu hvězdou německé Bundesligy. Klubová televize Werderu Brémy, vyrobila speciální video s oslavnými chorály fanoušků a deseti nejlepšími zákroky českého brankáře. Spousta jiných trenérů by mohla kouči Šilhavému tak kvalitní gólmany závidět, ale to rozhodování zřejmě nikdo z nich.

„Když do brány půjdu, tak se budu snažit podat maximální výkon, a když v ní nebudu, tak budu podporovat kluky, aby se jim dařilo a abychom to zvládli,“ řekl Jiří Pavlenka, který dostal v éře kouče Šilhavého jeden gól na Ukrajině a ani jeden v posledním vítězném zápase v Polsku.

Tomáš Vaclík chytal při výhře 2:1 na Slovensku a v brance bude s velkou pravděpodobností i teď v pondělí proti stejnému soupeři v Edenu. A je klidně možné, že jeho výkon bude hrát velkou roli v rozhodování trenérů o tom, kdo bude jedničkou pro jarní kvalifikaci.

„Když to úplně zvořu, tak to asi rozhodne. Ale trenéři nás samozřejmě během těch dvou měsíců viděli ve spoustě tréninků, uvidí nás i ve stejném počtu zápasů, takže můžou tušit, jaký má kdo vliv na tým v zápase i co se týká komunikace a ostatních věcí. Těch aspektů bude hodně. Myslím, že rozhodnutí nebude o tom, že Pavlas (Jiří Pavlenka) odchytal skvěle Polsko a teď se ukáže, jestli já dobře odchytám Slováky, nebo ne. Myslím, že toho bude hodně, navíc kvalifikace startuje až za čtyři měsíce, čeká nás spousta zápasů v klubech a je to ještě daleko,“ říká Tomáš Vaclík.

Vaclík se teď s Jiřím Pavlenkou střídají. O tom, kdo bude chytat ve kterém duelu, se zatím pokaždé dozvěděli hned na začátku srazu, takže se mohli na konkrétní zápas a soupeře dobře připravit. Ale, kdo z nich dostane přednost pro utkání kvalifikace o postup na mistrovství Evropy, není vůbec jasné.

„Myslím, že když trenér vybere kohokoliv z nás, tak asi nesáhne vedle. Pro celý tým je dobře, že kluci vědí, že ať bude v bráně kdokoliv, tak že se na něj můžou spolehnout,“ říká Vaclík.

„Nicméně jsme se dohodli, že na kvalifikaci by měla být jasně daná jednička. Uvidí se, ale v tuhle chvíli je to takhle nastavené,“ dodává Jaroslav Šilhavý.

Takže není vyloučené, že se budou gólmani střídat i dál. A také je možné, že se do hry vrátí Tomáš Koubek, který začíná ve francouzském Rennes znovu chytat.