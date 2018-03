Brankář Pavlenka po prohře: Penalta byla přísná, uhýbal jsem

Uruguay asi měla více šancí než my, ale poprali jsme se s tím statečně. Je škoda, že jsme ve druhém poločase nedali aspoň nějakou snižující branku,“ řekl v rozhovoru pro Radiožurnál brankář české fotbalové reprezentace Jiří Pavlenka.

Jak vznikla penalta, když jste se vrhl pod nohy Suáreze?

Šel jsem tam, ale když jsem viděl, že si to dává do kraje, snažil jsem se uhýbat. Nevím, jestli to byla penalta. Jestli jo, tak byla asi trošku přísná.

Chopil se jí sám Suárez, s tím asi nešlo nic dělat?

Vzhledem k tomu, že to kopl doprostřed a já jsem šel doleva, tak asi ne.

Co říct ke Cavaniho parádě přes hlavu?

Asi jsme jim trošku na ten gól nahráli, ale nevím, jestli tam byl ofsajd, nebo ne. Ale trefil to hezky.

(Opakovaný záběr prokázal, že o ofsajd nešlo kvůli postavení Pavla Kadeřábka, pozn. red)

Prosadili se Cavani i Suárez. Prokázali, že právě oni jsou rozdíloví hráči?

Už před zápasem jsme věděli, že Uruguay stojí na těchto hráčích. A sami jste to viděli, právě oni dva nám dali góly.

Projevilo se nějak, že jste kvůli závadě na letadle přiletěli až den před zápasem, takže jste měli méně času na aklimatizaci?

To byste se musel zeptat víc hráčů, ale samozřejmě to nebylo jednoduché. Ne všichni se v letadle prospali a ne všem to sedlo. Ale naštěstí jsme díky tomu, že se hrálo až večer, měli víc času na spánek.