Pracoval bych, ale hráči se rozutečou, říká Jarolím. Reprezentace se znovu sejde až v červnu

„Samozřejmě přišel nějakých strach. Co, kdybychom náhodou prohráli? To bychom ani neodletěli domů,“ řekl Radiožurnálu obránce Pavel Kadeřábek, když čeští fotbalisté prohrávali s Čínou po úvodním poločase 0:1.

Po přestávce ale čeští reprezentanti zápas čtyřmi góly otočili a dojem napravili. „Kdybychom pokračovali v tom, co jsme si nastavili ve druhém poločase, budeme úspěšní a dobří,“ hodnotil útočník Michael Krmenčík, který se na obratu podílel gólem.

Navzdory těmto slovům trenér Karel Jarolím rezervy vidí. „Já bych pracoval jako divý, ale teď se rozutečou a uvidím je zase až začátkem června,“ posteskl si.

„Pořád je na čem pracovat. Základ je, abychom byli kompaktní a aby byla hra vyvážená jak směrem dopředu, tak i do obrany,“ říká trenér.

Reprezentace tvoří po neúspěšné kvalifikaci o postup na mistrovství světa nový tým. Mladší a perspektivnější. Na přípravu má ještě půl roku, než začnou zápasy v Lize národů.

I Baroš s Kollerem potřebovali čas

„Zlepšit můžeme kompaktnost v defenzivě. Ty góly, co jsme dostali, tam byla taková nedorozumění,“ viděl kapitán Marek Suchý nedostatky hlavně v obraně.

České mužstvo ukázalo i několik pozitivních věcí, a to hlavně ve druhém poločase proti Číně. Třeba to, že by v budoucnu mohla fungovat spolupráce mezi útočníky Krmenčíkem a Schickem.

„Když nám dáte ještě tři čtvrtě roku nebo rok, tak si myslím, že to bude dobré,“ řekl Krmenčík, podle kterého čas na sehrání v minulosti potřebovali i Koller s Barošem.

Příště se reprezentace sejde v červnu před přípravnými zápasy proti Austrálii a Nigérii.

