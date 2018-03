Vedení reprezentace odhadovalo nominaci dopředu, víza do Číny má skoro 50 fotbalistů

Česká fotbalová reprezentace po peripetiích s porouchaným letadlem dorazila do Číny. Zítra po poledni vstoupí do přípravného turnaje, před kterým musela řešit nezvyklý počet formalit. I kdyby některý fotbalista v posledních dnech zazářil, dodatečnou reprezentační pozvánku na turnaj do Číny by dostat nemohl. Nan-ning/Čína 11:04 22. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká fotbalová reprezentace | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

„Musím říct, že čínští přátelé tomu věnují stejnou pozornost, jako kdyby se konalo třeba mistrovství světa. Denně nám chodilo několik mailů,“ usmíval se podle Radiožurnálu manažer reprezentace Jaromír Šeterle.

Přípravy na turnaj v Nan-ningu zabraly zhruba půl roku. Komplikované bylo třeba vyřizování víz pro hráče. „Už do poloviny února jsme museli dát seznam hráčů na pozvánky, na které se připravovaly víza. Takže jsme odhadovali, kdo by se do výběru mohl dostat. Víza se dělaly skoro pro 50 hráčů,“ vysvětluje.

Kdyby o víkendu zazářil někdo, kdo vízum zařízené neměl, dodatečnou nominaci by dostat nemohl. Zkrátka proto, by se nestihly vyřídit formality.

„Těším se. V Číně jsem nikdy nebyl, tak jsem zvědavý, jak to tam bude vypadat,“ říkal před odletem Patrik Schick a přidávali se i další reprezentanti. To ještě nevěděli, že kvůli poruše letadla odcestují až ve středu, tedy o den později.

Dobří soupeři, náklady hradí Číňané

Ale i náhradní letadlo mělo dostatek byznys míst, aby si hráči mohli během cesty udělat ze sedaček lehátka. Normálně tak národní tým nelétá, ale tentokrát to byla kvůli 12hodinovému letu a sedmihodinovému časovému posunu nutnost.

„Aby všichni pasažéři měli dostatečné pohodlí a mohli let strávit jako simulovanou noc. Je zapotřebí, aby každý aspoň pár hodin spal,“ vysvětluje reprezentační manažer.

Přípravné zápasy na druhé straně světa jsou pro reprezentaci neobvyklé. Zdlouhavé cestování tentokrát absolvuje z několika důvodů, třeba kvůli kvalitním soupeřům.

„Uruguay je účastníkem MS a ať už to bude Wales, nebo Čína, bude to druhý výborný soupeř. A druhý důvod je ekonomický. Je to na pozvání, takže náklady jsou hrazeny pořadatelem,“ dodává Šeterle.

První zápas čeká české fotbalisty v pátek od 12 hodin a 35 minut středoevropského času proti Uruguayi.

#ceskarepre dorazila na hotel před sedmou ranní místního času Po snídani se hráči vydali na procházku v okolí hotelu, odpoledne je na programu trénink ️‍♂️ a večer video příprava pic.twitter.com/GuQGtGFX3J — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) 22 March 2018