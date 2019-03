‚Základ je konkurenční prostředí.‘ Reprezentace do 17 i 19 let postoupily na fotbalové Euro

Český fotbal měl ještě v nedávné minulosti dost hráčů v elitních týmech a soutěžích. V současnosti to ale neplatí a reprezentace i kvůli tomu nezažívá nejúspěšnější období. Aby se znovu prosadily české talenty se snaží i trenéři v mládežnických národních mužstvech. Týmy do 17 a 19 let teď postoupily na mistrovství Evropy. Praha 19:52 28. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Reprezentace do 19 let (archivní foto). | Zdroj: www.fotbal.cz

„Základ je konkurenční prostředí. Jestliže máte špičkového hráče ve špatném prostředí, tak se těžko může zlepšovat. Je důležité, aby prostředí pro něj bylo náročné a konkurenční a aby na něj vytvářelo tlak, aby se zlepšoval,“ říká trenér reprezentace do 17 let Václav Kotal.

Už v této kategorii má pár fotbalistů, kteří se připravovali s ligovým týmem, a třeba Adam Hložek ve Spartě hraje od jara pravidelně v základní sestavě. Podobně talentovaní hráči by tak asi měli přeskakovat své věkové kategorie.

„Když ten hráč bude o třídu nebo o dvě lepší než ostatní, tak kdo ho bude motivovat? Trenér, že na něj bude křičet? Budeme mu dávat nějaké úkoly navíc, aby běhal na rychlost? A když dá pět gólů, budete ho motivovat, aby běhal ještě rychleji? On bude dávat šestý, sedmý a osmý gól, protože kvalitu oproti druhým má. Ale nikam ho to neposouvá,“ věří kouč národního týmu do 19 let Jan Suchopárek, že není cesta šetřit fotbalisty a nechávat je mezi věkově stejnými hráči.

„Tak ho dejme k dospělým nebo ke starším klukům, ať tam ukáže kvalitu. Když ji tam ukáže a má na to, tak se posune. Když ne, tak tam třeba zůstane, ale neměl by se podle mě vracet,“ říká Suchopárek.

Jan Suchopárek totiž viděl pár hráčů, které podobný návrat srazil. Když už se ale mladý fotbalista dostane třeba do ligového kádru, je potřeba věnovat se jeho dalšímu rozvoji.

„Můj pocit je spíš takový, že když tam dostanete mladého kluka, tak byste se mu měli trošku víc věnovat a pracovat s ním trošku jinak než s těmi dospělými. Ať už po fyzické nebo mentální stránce,“ myslí si Jan Suchopárek. Vždycky ale záleží na mladém talentovaném hráči samotném a na jeho motivaci a přístupu.

