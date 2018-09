Fotbalová reprezentace do 21 let si na Euru nezahraje, o naději ji připravila porážka s Řeckem

Česká fotbalová reprezentace do 21 let prohrála v kvalifikačním utkání 1:2 s Řeckem a přišla i o teoretickou šanci postoupit na mistrovství Evropy. Favorizovaní hosté, za které se v pondělí v Jablonci prosadili Dimitris Limnios a Kostas Tsimikas, si naopak zajistili minimálně účast v baráži. O vyrovnávací branku domácích se postaral Ladislav Takács. Jablonec nad Nisou 20:12 10. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zklamaný Ladislav Takács. | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: ČTK

Český tým vstoupil do zápasu aktivně, ale do šancí se příliš nedostával. Jedinou výraznou příležitost měl po Ladrově centru v 16. minutě Pulkrab, jeho teč zblízka však brankář Kotsaris reflexivně vyrazil.

Řecku, které se v prvním poločase především bránilo, naopak jedna povedená akce na gól stačila. Ve 44. minutě dala domácí obrana příliš prostoru postupujícímu Limniosovi, který střelou po zemi k tyči otevřel skóre. Úvodní gól dal už v březnovém utkání v Xanthi, které Řekové nakonec vyhráli 3:0.

Také do druhé půle vstoupili lépe domácí a v 50. minutě se dočkali vyrovnání - po Ladrově centru skóroval hlavičkou o tyč Takács. Řekové ale okamžitě přidali a po deseti minutách si vzali vedení zpět. Po rychlé akci si míč na střed vápna navedl Tsimikas a také on otřel střelu o tyč.

Po vedoucí brance se Řekové opět stáhli do obrany a otěže znovu převzali čeští fotbalisté, kteří v 63. minutě byli blízko vyrovnání, ale Lischka hlavou těsně minul. Domácí v závěru vrhli všechny síly do útoku a mohli inkasovat potřetí, ale Andrutsosovo sólo zastavil brankář Staněk.

Českému týmu po první domácí prohře v kvalifikaci dvě kola před koncem patří v tabulce třetí místo se ztrátou šesti bodů na druhé Chorvatsko, se kterým má horší vzájemnou bilanci. S náskokem tří bodů vede Řecko. Na šampionát v Itálii přímo postoupí jen vítězové skupin, nejlepší čtyři celky z druhých míst devíti skupin čeká baráž.

Kvalifikace ME fotbalistů do 21 let:

ČR - Řecko 1:2 (0:1)

Branky: 50. Takács - 44. Limnios, 55. Tsimikas. Rozhodčí: Dingert - Pickel, Christ (všichni Něm.). ŽK: Kulhánek - Chatzidiakos, Tsimikas. Diváci: 2038.

Sestavy:

ČR: Staněk - Matějů, Král, Lischka, Helešic - Matoušek, Kulhánek (66. Květ), Hašek (66. Trubač), Takács, Ladra (79. Zajíc) - Pulkrab. Trenér: Lavička.

Řecko: Kotsaris - Saliakas, Pasalidis, Nikolau, Tsimikas - Lampru (73. Manthatis), Chatzidiakos, Andrutsos, Karachalios, Limnios (87. Kiriakopulos) - Vergos (63. Kotsopulos). Trenér: Nikopolidis.