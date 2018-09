‚Dokud naděje žije, tak o ni budeme bojovat.‘ Fotbalisté do 21 let chtějí zachránit evropskou kvalifikaci

Předchozí jednadvacítka, která se na mistrovství Evropy dostala, slavila vítězství oslavným pokřikem. To současný tým zatím v kvalifikaci moc důvodů k radosti neměl.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 ‚Dokud naděje žije, tak o ni budeme bojovat.‘ Fotbalisté do 21 let chtějí zachránit kvalifikaci na ME

„Víme, že nejsme v úplně nejlepší situaci. Potřebujeme v dalších čtyřech zápasech zvítězit, získat maximální počet bodů a potřebujeme, aby Chorvatsko nebo Řecko klopýtalo,“ říká manažer reprezentační jednadvacítky Libor Sionko.

„Každý zápas je pro nás v tuhle chvíli zápasem o naději, ale dokud ta naděje žije, tak o ni budeme bojovat,“ dodává trenér národního týmu Vítězslav Lavička.

Kategorie do jednadvaceti let může znamenat důležitý krok do velkého fotbalu. Ukázal to třeba rok 2002, kdy Česko mistrovství Evropy vyhrálo. Petr Čech, Milan Baroš nebo Zdeněk Grygera se později stali důležitou součástí prvního týmu reprezentace. I tehdejší šampion Lukáš Zelenka souhlasí, že titul hráčům otevřel možnosti - třeba přestoupit do velkých klubů v zahraničí.

„To je jednoznačné, protože to bylo dost sledované, takže i tohle hodně pomohlo. Takový úspěch se cení,“ říká Zelenka.

Lvíčata prohrála v Řecku 0:3, přímý postup na mistrovství Evropy se vzdaluje Číst článek

Současná jednadvacítka má k podobnému úspěchu zatím daleko. Ve své kvalifikační skupině je až na čtvrtém místě a na postup do baráže ztrácí šest bodů. Podle Zelenky by ovšem ani případný neúspěch hráčům dveře do vyššího patra nezavřel, dobře na tom totiž není ani reprezentační áčko.

„Dnes stačí, když hrajete solidně v klubu. I když neuspějete v jednadvacítce, tak si vás třeba vytáhnou, když budete hrát kvalitně v klubu, protože dnes není takový výběr,“ říká Lukáš Zelenka.

Česko, které hraje o třetí postup na malé Euro za sebou, nastoupí ve středu ve 20.30 v San Marinu. Do konce podzimu ho budou čekat ještě zápasy s Řeckem, v Bělorusku a s Moldávií. Šampionát hostí příští rok Itálie.