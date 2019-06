‚Hodně cenný skalp.‘ Fotbalová jednadvacítka porazila v přípravě Rusy a pod Krejčím ještě neprohrála

Čeští fotbalisté do 21 let v prvním ze dvou přípravných zápasů na soustředění v Rakousku porazili Rusko 1:0 a neprohráli ani ve třetím utkání pod vedením trenéra Karla Krejčího. Jediný gól dal v Leogangu ve 45. minutě útočník Baníku Ostrava Ondřej Šašinka. V neděli si mladíci zahrají se Slovenskem. Leogang (Rakousko) 10:23 6. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Reprezentace do 21 let (ilustrační foto). | Zdroj: ČTK

Zápasy v Rakousku jsou pro jednadvacítku poslední prověrkou před zářijovým vstupem do evropské kvalifikace. „Lvíčata“ podruhé vede kouč Krejčí, při jehož premiéře v březnu čeští mladíci na soustředění ve Španělsku remizovali s Islandem 1:1 a porazili mexickou dvacítku 4:0.

„Narazili jsme asi na nejtěžšího soupeře, pro nás je to opravdu hodně cenný skalp. Taková výhra nás může povzbudit nejen do dalších zápasů, ale celkově do dalších tréninků a práce. Kluci zápas odpracovali skvěle a plnili to, co jsme nacvičovali v předešlých dnech v tréninku. Na Slováky pravděpodobně trochu pozměníme sestavu, ale jsem si jistý, že po výhře nad Ruskem se nám bude trénovat dobře,“ řekl pro web FAČR Krejčí.

Proti Rusku měla jednadvacítka v úvodu velké štěstí, protože už ve třetí minutě trefil soupeř tyč. Postupem času ale Češi začali přebírat otěže zápasu do svých rukou. Vaníček ještě ve 29. minutě ztroskotal na ruském brankáři, ale těsně před pauzou se už po pěkné kombinaci prosadil Šašinka.

Krátce nato Rusové z přímého kopu těsně minuli tyč. Po změně stran tempo hry výrazně opadlo a žádný tým neměl větší šanci. Jen střídající Žitný v 56. minutě vypálil do gólmana.

„Na začátku jsme sice měli štěstí, ale postupně jsme se dostali do hry a Tonda Vaníček mohl jako první skórovat. Nakonec jsme se ujali vedení díky Šašinkovi. V druhém poločase se celý tým semkl a bojoval až do konce,“ pochvaloval si Krejčí.

Za českou jednadvacítku poprvé nastoupil teprve šestnáctiletý sparťanský talent Hložek a odehrál 82 minut. „Adam zaslouží pochvalu, opět potvrdil, jak velký talent v něm máme. V jeho věku si se soupeři poradil výborně. Slušný zápas odehráli stopeři a k nejlepším hráčům patřil Holík. Ale mohl bych jmenovat dál. Byl to kvalitní týmový výkon podpořený kvalitou jednotlivců v čele s Ondrou Šašinkou, který opět prokázal, jak moc cenný pro nás je,“ dodal Krejčí.