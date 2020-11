Bucha o opakované penaltě proti Řecku: Cítil jsem zodpovědnost, nedat ji, tak mě asi ostatní sežerou

Fotbalová reprezentace do 21 let se přiblížila postupu na mistrovství Evropy. Na závěr kvalifikace zvítězila v Řecku 2:0 a posunula se do čela tabulky své skupiny. Klíčový moment utkání přišel v 68. minutě, kdy záložník Bucha proměnil opakovanou penaltu a otevřel skóre. Atény 8:11 14. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záložník reprezentace do 21 let Pavel Bucha. Archivní foto | Foto: Dominik Bakeš, CNC | Zdroj: Profimedia

„Kdybych ji nedal, tak mě asi ostatní sežerou. Předem jsem si řekl, že penaltu kopnu doprostřed a naštěstí to brankář rukama netrefil a prošlo mu to kolem hlavy. Pocity před penaltou nebyly příjemné, cítil jsem velkou zodpovědnost,“ komentoval rozhodující moment zápasu Pavel Bucha.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Reprezentanti do 21 let porazili Řecko 2:0. Více v příspěvku Lukáše Michalíka

Nařízenou penaltu nejprve zahrával Ondřej Šašinka, který ji sice neproměnil, ale kvůli postavení řeckého gólmana nechal rozhodčí pokutový kop opakovat. Na druhý pokus si míč postavil právě Bucha a nabídnutou šanci využil.

„Ani jsem se na penalty nedíval, protože jsem byl samozřejmě nervózní. Dnes je trend rozhodčích takový, že se hodně penalt nechává opakovat. Klobouk dolů před tímto rozhodčím, že do toho při zápase šel,“ ocenil odvahu sudího trenér české jednadvacítky Karel Krejčí.

Řekové po změně stran hráli v početní nevýhodě, v závěru první půle byl totiž po ostrém faulu a následném šlápnutí na nohu Holíka vyloučený domácí Odysseas Lymperakis. Následné opakování penalty tak řečtí hráči nesli hodně těžce a svoji frustraci dávali hlasitě najevo.

„Rozhodčí to viděl tak, jak to viděl. Jsou to nějaká pravidla. Pro Řecko je to nepříjemné, já bych byl taky ukřivděný nebo naštvaný,“ přiznal záložník Ladislav Krejčí, který paradoxně Řecku bude v úterý fandit.

K jisté účasti na evropském šampionátu totiž Češi potřebují zaváhání Skotska právě v Aténách, stačit by ale národnímu týmu mohla i ztráta konkurentů z jiných skupin.