Čeští fotbalisté posedmé v řadě postoupili na mistrovství Evropy. Národní tým v předposledním kvalifikačním zápase porazil po obratu Kosovo 2:1 a s předstihem si zajistil účast na šampionátu. Utkání rozhodl v 79. minutě kuriózním gólem stoper Čelůstka, který do sítě kolenem tečoval hlavičku Alexe Krále. Plzeň 8:37 15. listopadu 2019

„Myslím, že už jsem dal v kariéře hezčí góly, ale tenhle byl vítězný a postupový, takže mě to samozřejmě těší. Beru to ve třiceti letech jako další svůj splněný fotbalový sen. Mám z toho obrovskou radost,“ vyprávěl po utkání spokojený Ondřej Čelůstka, který proti Kosovu vstřelil reprezentační gól bez jednoho dne přesně po šesti letech.

Myslím, že už jsem dal v kariéře hezčí góly, říká Čelůstka o vítězné trefě, kterou málem slavil sám

Hrdinou okamžiku byl přitom nejprve hlavičkující Alex Král. Právě kučeravého záložníka za autora branky označili hlasatelé na stadionu a ze své druhé trefy v utkání se původně radoval i samotný hráč.

„Když jsem slavil, tak mi Čelda (Čelůstka) řekl, že to tečoval, tak jsem mu říkal, ať to nikde neříká, ale samozřejmě to bylo vidět v televizi,“ smál se Král. „Ale je jedno, kdo ten gól dal, důležité je, že padnul a že nás dostal na Euro,“ dodal záložník Spartaku Moskva.

Nenápadná teč obránce Čelůstky zmátla nejen Krále, fanoušky a přítomné novináře, dokonale popletení byli i zbylí hráči českého výběru, kteří postupový gól slavili ve dvou skupinkách

„Dělali jsme si z toho legraci ještě v kabině, protože jediný, kdo to zaregistroval, byl Kobra (Zdeněk Ondrášek). Ten jediný se se mnou běžel radovat k praporku a nebýt jeho, tak se tam asi raduju sám. Ale ve finále je to jedno, zaplaťpánbůh, že jsme to otočili,“ popisoval šťastný střelec Čelůstka, který se tak ze zatím zřejmě nejdůležitějšího gólu kariéry bezprostředně radoval jen s útočníkem Ondráškem.

Úspěšnou kvalifikaci zakončí čeští fotbalisté v neděli na hřišti Bulharska. Kvůli disciplinárnímu trestu pro domácí asociaci se utkání odehraje bez fanoušků v hledišti.