Jsme poslední, kdo Anglii porazil, tak proč by se to nemohlo opakovat, říká Poborský k losu Eura

V Bukurešti vyhrával na úvod programu i rumunský orchestr a český tým přemýšlel, jaký kvapík ho asi bude čekat ve skupině. A po losu, který Česku přiřkl do skupiny D Anglii a Chorvatsko, to vypadá na zajímavou fotbalovou jízdu.

Ke dvěma elitním soupeřům přibude ještě po jarním play-off Ligy národu někdo z kvarteta Norsko, Srbsko, Izrael a Skotsko.

„Mně se to líbí. Jsme poslední, kdo Anglii porazil, tak proč by se to nemohlo opakovat. Chorvati jsou samozřejmě těžký soupeř. Je možná výhoda, že začínáme s tím papírově nejslabším soupeřem, který do skupiny teprve přijde,“ myslí si Karel Poborský, který byl vybraný mezi legendy evropských šampionátu, které v Bukurešti losovaly, kdo s kým bude hrát.

Češi všechno zvládnou na Britských ostrovech, takže jim odpadlo velké cestovaní. Úvodní zápas odehrají v Glasgow.

„Je dobré, že hrajeme dvakrát na jednom místě a až potom přelétáváme do Londýna,“ pochvaluje si Karel Poborský.

A právě v londýnském Wembley si v roce 1996 zahrál Karel Poborský finále evropského šampionátu, což je dodnes největší úspěch české reprezentace v její samostatné historii.

„Vím, jak to dopadlo, byli jsme druzí, tak kluci snad budou první,“ usmívá se Poborský. „Samozřejmě to bude zážitek, hlavně jsme se chtěli vyhnout dlouhému cestování do Baku, což se shodou okolností povedlo, a to ostatní už je na hráčích,“ dodává.

Svěřenci kouče Jaroslava Šilhavého by určitě chtěli své předchůdce ve fotbalové reprezentaci včetně Karla Poborského napodobit. Jak se jim to povede, bude jasnější od poloviny června, kdy šampionát začne.