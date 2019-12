Na Schicka a spol. ve Wembley od 1300 korun. Startuje další fáze prodeje vstupenek na Euro

Jedinou možností je oficiální web mistrovství Evropy, kde prodej potrvá přesně dva týdny. V českém případě budou mít největší šanci na získání lístků členové oficiálního Fanklubu fotbalové reprezentace. To je způsob, který prosazuje Evropská fotbalová unie UEFA a je běžný i u většiny dalších národních týmů. O přístupový kód, který je k zakoupení lístku potřeba, může zažádat každý člen Fanklubu starší osmnácti let.

Nerad bych vypouštěl termíny, ukáže se během jara, říká záložník Dočkal o návratu k fotbalu Číst článek

„Pokud bude do začátku předprodeje víc zájemců o vstupenky, než UEFA poskytne přístupových kódů pro potřeby Fanklubu, tak budou mít přednost platící členové. Dalším kritériem bude datum registrace do Fanklubu. V případě, že kvóta těchto přístupových kódů nebude vyčerpána do startu předprodeje, bude pro další zájemce platit princip ‚kdo dřív přijde‘,“ říká pro Radiožurnál mluvčí fotbalové reprezentace Petr Šedivý.

Podle posledních zpráv by mělo být k dispozici pro české fanoušky stejně jako pro soupeře přes sedm tisíc vstupenek do Glasgow. Tam Češi odehrají první dva duely - proti postupujícímu týmu z play-off a Chorvatsku. Do Londýna na utkání proti domácí Anglii by se mělo prodávat přes 11 000 lístků. Každý člen Fanklubu si může koupit maximálně dvě vstupenky na každý zápas českého týmu.

„Vstupenky jsou rozdělené do tří cenových kategorií, které se liší stadion od stadionu podle kupní síly v dané zemi. V Londýně a Glasgow stanovila UEFA ceny na 50, 120 a 185 eur. Pro české fanoušky by mělo být k dispozici nejvíc právě těch nejlevnějších lístků,“ dodává Šedivý.

V přepočtu tedy utratí fanoušci za nejlevnější lístky necelých 1300 korun, ty nejdražší pak stojí přes 4700 korun. Fanoušci samozřejmě musí také počítat s náklady na cestu a případně i ubytování.

Fanklub repre

@fanklubrepre Vstupenky na zápasy v základní skupině UEFA EURO 2020 budou k dispozici ve třech cenových kategoriích. Čeští fanoušci tak mají možnost zakoupit vstupenky od 50 € 🎟⤵️



📲 bit.ly/listkynaEuro 1