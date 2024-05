Jurásek, Sadílek, Kovář. Tři spolužáci ze sportovní školy v Uherském Hradišti jedou na fotbalové Euro

Fotbalovou reprezentaci pro blížící se mistrovství Evropy tvoří dvacet šest hráčů, hned tři přitom vyrůstali v jedné třídě na základní škole. Byla to Sportovní škola v Uherském Hradišti a tři zmínění spolužáci jsou brankář Matěj Kovář, obránce David Jurásek a záložník Michal Sadílek. Poslední jmenovaný Sadílek, který hraje za nizozemské Twente, si uvědomuje, jak vzácné to je. Uherské Hradiště 16:39 30. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Sadílek v dresu české reprezentac | Foto: Vlastimil Vacek | Zdroj: Profimedia

„Když se to řekne, tak mi naskočí husina. Všichni jsme tu vyrůstali a jsme dobří kamarádi, chodili jsme spolu od třetí třídy až do konce základní školy. To je, myslím, dost ojedinělé, tři kluci co spolu vyrůstali to dotáhli až do reprezentace,“ říká fotbalista Michal Sadílek o tom, že je v nominaci české reprezentace pro mistrovství Evropy i se spolužáky Matějem Kovářem a Davidem Juráskem.

Na něco podobného si prý jako děti nehráli ani při hodinách tělocviku.

„Říkali jsme si, že kdyby se jeden dostal do profesionálního fotbalu nebo si zahrál za Slovácko, tak by to byl úspěch. A teď jsme tři v reprezentaci, to je krásné,“ říká záložník působící v Nizozemsku.

K dokonalosti Michalu Sadílkovi chybí snad jen to, aby se do nominace dostal i bratr Lukáš. Záložník Sparty za reprezentaci taky několikrát nastoupil, pro Euro ale zůstal mezi náhradníky.

„To mě mrzí. Závěr sezony mu vyšel, přál jsem mu, aby byl nominovaný. Ale musíme jet dál, co není teď, může být za pár let,“ říká Sadílek.

O nominaci záložníka třetího týmu nizozemské ligy Twente tentokrát asi nikdo nepochyboval. Sadílek byl už na minulém Euru, kam jel jako dodatečně nominovaný hráč a týmový benjamínek. Teď je jeho pozice odlišná.

„Když jsem jel na Euro poprvé, tak jsem to prožíval o to více, protože to bylo nečekané. Teď už jsem v reprezentaci pár let, ale pořád bylo Euro můj osobní cíl. Ale když mi trenéři volali, tak mě to i tak velmi potěšilo,“ popisuje Michal Sadílek, který tráví čas do nedělního srazu fotbalové reprezentace doma na Moravě.

Ivan Hašek nominoval na přípravný kemp před EURO 2024 těchto 26 hráčů! pic.twitter.com/UH8669IXwr — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) May 28, 2024