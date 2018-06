Fotbalisté se vyrovnávají s porážkou, Hušbauera uklidňují knihy o vrazích

„Abych řekl pravdu, je to těžké. Sezona už je dlouhá a je to i nápor na psychiku. Proto jsme chtěli zápas s Austrálií zvládnout, ale dopadlo to, jak to dopadlo,“ litoval na Radiožurnálu porážky 0:4 Josef Hušbauer.

Je to ledová sprcha, říká reprezentační trenér Jarolím po debaklu od Austrálie Číst článek

Po těžké prohře se slávistický záložník i jeho spoluhráči z národního potřebují rychle zregenerovat. A nejen fyzicky. Každý z hráčů má jiný způsob, jak se uvolní: „Mám tady knížku, takže se odreaguju tím, že rád čtu. Přečtu tak deset patnáct knížek za sezonu,“ říká Josef Hušbauer.

A výběr knížek má docela zajímavý. „Mám rád detektivky a životopisy vrahů. Třeba jak byl ‚Zodiac‘, nebo rodina Masonů.“

Tvořivý fotbalový záložník je prakticky celou svoji kariéru v týmech, kde výsledky čekají jak fanoušci, tak funkcionář. Josef Hušbauer ale, zdá se, přijal za své myšlení například zámořských hokejistů - po neúspěchu se poučit, ale zbytečně se v něm nepitvat.

„Už to tak neberu. Kde jsem byl – Sparta, Slavia, národní tým, tam furt musíte. Už si z toho s manželkou děláme legraci. Každý nám říká, že musíme,“ vysvětluje.

Dovolená na chatě

Český reprezentant sám dobře ví, že je potřeba hrát na maximální možné úrovni, a snaží se o to v každém utkání. Po sezoně ale potřebuje vypustit, vyčistit si hlavu.

Teď ale dovolená nebude nejdelší a Josef Hušbauer ji bude trávit s rodinou nejspíš na chalupě. O práci ale bude mít postaráno i tam, do ruky vezme třeba sekyrku a pilu. „Dřeva není nikdy dost, takže s tátou něco posekám.“

Teď se ale bude Josef Hušbauer ve fotbalové reprezentaci snažit, aby, obrazně řečeno, po Austrálii ve středu neposekala národní tým i Nigérie.