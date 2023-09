Nikdy na něj nezapomenu. Zápas měl skvělou atmosféru, těší Jurečku po první trefě za reprezentaci

Čeští fotbalisté uzavřeli zářijový sraz. V přípravném utkání v Maďarsku remizovali 1:1, stejně jako ve čtvrtek v kvalifikaci mistrovství Evropy s Albánií. Před víc než padesátitisícovou návštěvou po změně stran otevřel skóre domácí Sallai, krátce po tom se po přihrávce Chytila prosadil Jurečka. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport si útočník Slavie chválil spolupráci právě s Chytilem a také popsal, proč byl zápas vyhecovanější. Budapešť 22:09 10. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Václav Jurečka se raduje se spoluhráči ze vstřeleného gólu v přípravném zápase proti Maďarsku | Foto: Denes Erdos | Zdroj: ČTK / AP

Jak vám „chutná“ první gól v reprezentačním dresu?

Má příjemnou příchuť. Zápas jsem si moc užil, protože i když to byl jen přátelský zápas, tak přišlo hodně lidí. Klobouk dolů před Maďarskem, protože tady vytvořili skvělou atmosféru a je vidět, že fotbal mají opravdu v lásce. Nikdy na to nezapomenu.

U vašeho gólu udělal polovinu práce Mojmír Chytil, je to tak?

Byl tam odražený míč za obranu. Řval jsem na něho ze všech sil, naštěstí mě slyšel, otočil se, fantasticky to vyřešil a mě zbývalo jen, abych to doklepnul.

Může to být moment, který vás pozitivně nakopne?

Myslím si, že jo. Každý gól je pro ofenzivního hráče důležitý. Pomůže mi to. Nyní musím rychle zregenerovat a připravit se na zápas se Slavií, kdy hrajeme proti Pardubicím.

S Mojmírem Chytilem to na hrotu klape. Už si na sebe zvykáte i díky souhře ve Slavii?

Nějaké zápasy už jsme spolu sehráli, takže komunikace už byla lepší, i třeba oproti zápasu s Albánií. Presink nám vycházel, získali jsme hodně míčů. Škoda, že jsme v prvním poločase nevyřešili víc šancí. Mohli jsme klidně vyhrát.

Na hřišti se poměrně jiskřilo, překvapilo vás to?

Trochu k tomu přispěl sudí, který nebyl na obě strany fér. Vyhecovalo se to, ale nějak jsme to zvládli. Neberu to jako přátelské utkání, ale spíše to byl zápas, který měl parametry evropské kvalifikace.

Jak hodnotíte zářijový sraz, kde jste zaznamenali dvě remízy 1:1?

Proti Albánii jsme chtěli zvítězit, což se nepovedlo. Trošku nás zazdili i lidé v médiích. To k fotbalu patří, pokud nemáte výsledky, které si představují, tak kritika vždy padne. Proti Maďarsku jsme si chtěli vylepšit pozici u fanoušků, což si myslím, že se povedlo. Musíme se připravit na kvalifikační zápas v Albánii, což pro nás bude klíčový duel.