Česku budou proti Bulharsku chybět Dočkal i Darida. ‚Taktika teď bude jiná než s nimi,‘ říká Šilhavý

Mají za úkol tvořit hru týmu, většina útočných akcí jde přes ně a jsou to právě oni, kteří by svým spoluhráčům měli vytvářet brankové příležitosti. Ve fotbale je takzvaná desítka, tedy ofenzivní střední záložník, jedním z klíčových postů. Čeští fotbalisté do večerního utkání evropské kvalifikace proti Bulharsku půjdou bez typického špílmachra. Bořek Dočkal nebo Vladimír Darida jsou totiž zranění.

Praha 17:42 7. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít