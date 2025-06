Čeští fotbalisté narazí na Černou Horu, se kterou ještě neprohráli. ‚Jeden z klíčových zápasů,‘ varuje Souček

Čeští fotbalisté odehrají proti Černé Hoře třetí zápas kvalifikace mistrovství světa. Duel v Plzni bude přímým soubojem o první místo ve skupině, oba celky mají po zápasech s Faerskými ostrovy a Gibraltarem plný počet bodů. Národní tým v čele s kapitánem Tomášem Součkem by rád potvrdil stoprocentní vzájemnou bilanci a Černohorce porazil také v šestém vzájemném duelu. Plzeň 9:28 6. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká fotbalová reprezentace | Foto: Vlastimil Vacek | Zdroj: Právo / Profimedia

„Tento zápas je pro nás další velkou zkouškou k tomu, abychom se všichni přiblížili k našemu vysněnému cíli,“ připomíná Tomáš Souček cíl českých fotbalistů - po 20 letech znovu postoupit na světový šampionát. Naposledy na něm Češi hráli v roce 2006 v Německu.

Všechny vzájemné duely s Černohorci vyhráli Češi, v posledních třech u toho byl i kapitán Souček, který proti celku z Balkánu také skóroval.

„Pamatuji si, že všechny tři zápasy proti Černohorcům jsem vyhrál, ale to bylo už pár let zpátky. Můžu si z toho vzít trochu sebevědomí, ale už tam jsou noví hráči a je to nový tým. To, že jsem jim před šesti roky dal gól, je sice hezké, ale teď už to nic neznamená,“ vzpomíná.

A připomíná, že po duelu s Černou Horou čeká jeho tým v pondělí zápas v Chorvatsku: „Těším se, budou to velmi důležité zápasy. Celkově to bude jeden z klíčových srazů - oba zápasy budou s týmy, se kterými budeme bojovat o umístění na vrcholu skupiny, kam chceme.“

„Nechci koukat na další zápasy, ale hlavně na náš. Krok číslo jedna je zvládnout ho,“ burcuje spoluhráče Souček. Ve stejném pořadí vyzvou Češi soupeře i během reprezentačního srazu na přelomu září a října.

Kvalifikační souboj Česka s Černou Horou začne ve 20.45, stejně jako přímý přenos na stanicích Radiožurnál a Radiožurnál Sport. Server iROZHLAS.cz nabídne podrobnou online reportáž.

