Fotbalistům prázdný stadion nepomohl. ‚Pro oba týmy to bylo stejné,‘ nevymlouvá se Ondrášek

Čeští fotbalisté zakončili kvalifikaci mistrovství Evropy porážkou 0:1 v Bulharsku. Národní tým i přesto postupuje na šampionát z druhého místa ve skupině. Kvůli disciplinárnímu trestu pro domácí fanoušky se utkání v Sofii odehrálo před téměř prázdnými tribunami. Úplné ticho ale na stadionu nebylo. Sofie 8:22 18. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brankář Ondřej Kolář před prázdnými tribunami. | Foto: Stoyan Nenov | Zdroj: Reuters

České hráče přiletělo do Bulharska podpořit zhruba 150 hostů a sponzorů národního týmu a část svých fanoušků měli na stadionu přeci jen i domácí. Na utkání dorazilo několik stovek dětí do 14 let, na které se trest od Evropské fotbalové unie nevztahoval.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Fotbalistům prázdný stadion nepomohl. 'Ale to bylo pro oba týmy stejné,' nevymlouvá se Ondrášek

„Je to takové suché, ale tak co se dá dělat, UEFA to prostě zavřela. Je nás tady sice pět a půl, ale snad jsme aspoň trochu slyšet,“ řekl Radiožurnálu jeden z hostů národního týmu, který se na utkání dostal.

Sympatická snaha stovek diváků ovšem pochopitelně nemohla nahradit atmosféru plného stadionu, na kterou jsou reprezentanti ze soutěžních zápasů zvyklí.

„Je to zvláštní. Na jednu stranu je dobré, že jsme se slyšeli na hřišti a mohli to nějak organizovat, na druhou stranu je smutné, když na stadionu nikdo není. Připomíná to atmosféru nějakého přáteláku. Je to prostě smutné,“ říká gólman Ondřej Kolář, který si v Bulharsku připsal premiérový start v reprezentačním A-týmu.

Celou dobu mi přišlo, že je to ofsajd, komentoval jediný gól zápasu zklamaný brankář Kolář Číst článek

Svěřencům trenéra Šilhavého duel v Sofii nevyšel podle představ a komorní kulisa výkonu hostů taky příliš neprospěla. Vymlouvat se na ni ale hráči nechtěli.

„Když lidi fandí, tak člověk tu atmosféru cítí, ať už hraje doma, nebo venku. Ale to bylo pro oba týmy stejné, takže nemá cenu to nějak komentovat,“ zdůrazňuje útočník Zdeněk Ondrášek.

Soupeře pro skupinu mistrovství Evropy se národní tým dozví 30. listopadu při losu v Bukurešti.