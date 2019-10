Češi porazili fotbalovou velmoc, klíčová zkouška je ale čeká. O Euru zřejmě rozhodne zápas s Kosovem

Zatím ani jednou nechyběla česká fotbalová reprezentace na evropském šampionátu a ani od toho příštího není daleko. Díky senzační výhře nad Anglií si pojistila druhou příčku v kvalifikační skupině za vedoucími ostrovany a vytvořila si nečekaný bodový polštář do závěrečných bojů. Praha 16:37 12. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští fotbalisté slaví vítězství proti Anglii. | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

Šedesátník Eduard Poustka, dlouholetý masér české reprezentace, jde jako jeden z posledních do týmového autobusu, do kroku mu hraje hit nedávno zesnulého Karla Gotta, se kterým se veřejnost v těchto dnech loučí.

Je lákavé říct, že je celkem snadné být stále mlád po takovém výkonu. Vždyť žebříčkově průměrná reprezentace (podle pořadí až 44. na světě) hrála v duelu s favorizovanými Angličany podobně jako ta, která bývala před nějakými patnácti lety v absolutní špičce. Ukázala týmovou soudržnost, kompaktní bránění i sebevědomý útok. A pomohla ke slávě debutantovi v národním výběru Zdeňku Ondráškovi.

„Zůstaňme nohama na zemi, je to jeden zápas. Strašně se z toho těším, ale jeden zápas kariéru nedělá,“ řekl střelec vítězného gólu Zdeněk Ondrášek s tím, že podobně těžké a možná ještě složitější bude výkon ze zápasu proti Anglii potvrdit v dalších kvalifikačních duelech.

A platí to i pro celý tým, který čekají ještě dvě soutěžní listopadová utkání s Kosovem a v Bulharsku. A hlavně to první v Plzni bude nejspíš klíčové. Ostatně bylo to zřejmé už před zápasem proti Anglii, jak připomíná obránce Ondřej Čelůstka.

„Před tímto srazem jsme od začátku vnímali, že klíčový zápas je ten doma s Kosovem. Dostali jsme se ve skupině do komfortnější situace. Musíme samozřejmě čekat, jak dopadne zápas Kosovo - Černá Hora. Věřím, že Balkánci si nedají nic zadarmo a půjdou do toho naplno,“ přiznal Ondřej Čelůstka, že by se mu zamlouvala ztráta Kosova v pondělním domácím zápase s Černou Horou, což by českému celku vytvořilo větší než jen jednobodový náskok před domácím duelem na západě Čech.

Ale cíle týmu budou v příštím kvalifikačním duelu v Plzni pořád stejné. Neshodit výtečný výkon z duelu proti Angličanům.

„Myslím, že ten zápas s Kosovem bude paradoxně ještě těžší, ale věřím, že se na něj pořádně připravíme. Pokud podáme stejně drzý výkon, můžeme pomýšlet na další tři body,“ nehcal se slyšet záložník Alex Král, že se českému týmu podaří za měsíc v Plzni oplatit Kosovu zářijovou porážku a potvrdit výjimečný výkon z Edenu i v duelu s papírově slabším soupeřem.

„Když prohrajeme s Kosovem, všechno smažeme,“ řekl křídelní hráč Jakub Jankto, který si vzpomněl i na svá slova při srazu národního týmu před zápasem s Angličany. Když mluvil o tom, že je současná reprezentace ještě stále dost nevyrovnaná ve svých výkonech.

„Můžeme porazit Anglii, ale bohužel jsem schopní třeba prohrát v Kosovu. To se prostě musí stát, musíme si držet nějakou rovinu. Když s Kosovem uspějeme, jsme tam,“ připomněl Jakub Jankto, co by následovalo, kdyby český celek za měsíc v Plzni nad Kosovem vyhrál.

Zajistil by si druhou příčku ve skupině a postup na evropský šampionát. Už sedmý v řadě v české éře. Jasno může být na západě Čech 14. listopadu, už toto pondělí na Letné čeká národní tým přípravné utkání na Letné proti Severnímu Irsku.