Mohli se výrazně posunout k postupu na mistrovství Evropy, místo toho se ale pro české fotbalisty situace v kvalifikaci zkomplikovala. Historicky premiérové utkání s Kosovem prohráli v Prištině 1:2 a soupeř z Balkánu tak udržel i po čtvrtém zápase neporazitelnost ve skupině. Priština (Kosovo) 11:23 8. září 2019

Zatímco domácí fanoušci a hráči mohutně slavili výhru, čeští fotbalisté odcházeli z trávníku a bylo na nich vidět obrovské zklamání.

„V mých očích je to hloupá porážka, která nám zkomplikovala cestu za kýženým postupem. Soupeř hrál samozřejmě velmi dobře, byl poctivý, agresivní, rychlý, ale my jsme nicméně svými chybami a nepozorností mu to vítězství umožnili,“ poznamenal po zápase trenér českého týmu Jaroslav Šilhavý.

Všichni umíme počítat a víme, že v Černé Hoře musíme vyhrát, říká Šilhavý po prohře v Kosovu

Přitom český tým vedl, dal gól po krásné kombinaci, jenže výkon nebyl optimální a kosovští hráči využívali nabídky od hostující defenzivy. Porážkou 1:2 tak česká reprezentace pustila v tabulce kvalifikační skupiny A Kosovo o dva body před sebe a po polovině zápasů je mimo postupové pozice.

„Všichni umíme počítat a víme, že v Černé Hoře musíme vyhrát, abychom se tam udrželi a hráli až do konce. Touhle prohrou jsme si tu skupinu ztížili, ale za tři dny se hraje další utkání a to se dáme dohromady. O to se nebojím,“ věří trenér Jaroslav Šilhavý, že porážka v Kosovu na české fotbalisty nedolehne.

Pod tlak se ale Šilhavého svěřenci před dalšími zápasy dostali. Navíc když ještě nevyhráli venku. To se pokusí změnit v úterý v Černé Hoře.