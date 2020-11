Očekávám, že Izrael předvede podobný výkon jako doma, říká Šilhavý před soubojem v Lize národů

Šance je malá, navíc nemají osud ve svých rukou. Přesto stále ještě můžou čeští fotbalisté v Lize národů vyhrát svoji skupinu. Musí ale vyhrát oba nadcházející duely v Plzni a také doufat v pomoc obou soupeřů se kterými budou hrát. Prvním krokem pro národní tým je porazit Izrael. Plzeň 20:12 14. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaroslav Šilhavý na tréninku národního týmu. | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: ČTK

„Myslím, že by si hodně fanoušků mohlo říct, že je Izrael nějaký slabý soupeř, ale já bych to tak rozhodně neviděl. Jsou velice nepříjemní, hodně silní na balonu, věří si. Když něco zkazí, tak je jim to jedno. Jdou rychle dopředu, takže je to nepříjemný soupeř. Na druhou stranu mají nějaké díry v obraně,“ tvrdí fotbalový reprezentant Jakub Jankto před nedělním duelem Ligy národů proti Izraeli.

V předchozím vzájemném duelu v Haifě vyhráli Češi 2:1 díky vlastnímu gólu Hanny a trefě Matěje Vydry.

„Myslím, že to může být podobný zápas. Určitě se chceme doma prezentovat aktivní hrou a pokusíme se navázat na prvních šedesát minut toho zápasu v Izraeli, kdy se nám dařilo je dostávat pod tlak,“ tvrdí záložník Vladimír Darida, který byl v Izraeli českým kapitánem.

Také trenér národního týmu Jaroslav Šilhavý očekává, že nedělní duel v Plzni bude podobný jako ten před měsícem v Haifě.

„Nemyslím si, že Izrael hraje jinak doma a jinak venku, navíc teď bez diváků se podpora fanoušků maže. Očekávám, že Izrael předvede podobný výkon jako doma, navíc podpořený znalostní, protože si myslím, že v prvním zápase jsme je trochu zaskočili,“ říká Šilhavý.

Česko v Izraeli v závěru utkání ubránilo těsnou výhru a právě koncovka duelu v Haifě by podle Daridy měla být pro národní tým varováním.

„Když se dostaneme do nějakého bloku, musíme být my aktivní a dostat je pod tlak a ne čekat, co soupeř udělá. V bloku nám nestačí jen být dobře pod balonem, ale musíme se snažit i vytvářet tlak na balon,“ vysvětluje Darida.

Zatímco čeští fotbalisté ve středu prohráli v přípravném utkání v Německu 0:1, Izrael k plánovanému zápasu v Norsku nenastoupil. Tamní úřady duel zrušily kvůli obavám z šíření koronaviru, když na začátku týdne neprošel testem izraelská útočník Munas Dabbur.

„Možná výhoda, možná nevýhoda. Mohli se na zápas připravit, nemuseli hrát v Norsku,“ přemýšlí Šilhavý.

K předposlednímu utkání skupiny Ligy národů proti Izraeli nastoupí čeští fotbalisté zítra od 20.45 v Plzni. Aby mohli pomýšlet na vítězství ve skupině, musí porazit Izrael i Slovensko a zároveň věřit, že Skotsko neuhraje se stejnými soupeři více než jeden bod.