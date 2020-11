Hrajeme o vítězství, říká trenér Šilhavý před derby se Slovenskem. Vaclíka těší ‚krásně zamotaná skupina‘

„Myslím, že nás to všechny láká. Bylo to vidět i ve výkonu s Izraelem, věděli jsme, o co hrajeme. Potřebovali jsme ze dvou posledních zápasů šest bodů, teď nám scházejí tři a pomoc Izraele,“ říká pro Radiožurnál reprezentační brankář Tomáš Vaclík.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Českou fotbalovou reprezentaci čeká závěrečný duel Ligy národů. Více v příspěvku Tomáše Petra

„Samozřejmě by bylo hezké dostat se do elitní skupiny, zahrát si proti největším evropským týmům. Je tam poté ještě bonus, že se to vztahuje k losování kvalifikace mistrovství světa, což by nám také mohlo pomoct,“ přiznává Vaclík, že motivace českým fotbalistům v závěru Ligy národů proti Slovensku rozhodně nechybí.

„Hrajeme o vítězství. Bylo by skvělé, kdyby to přineslo prvenství a tím pádem postup do elitní skupiny, byť určitě nepřemýšlíme tak, že se tam dostaneme a jak se tam budeme prezentovat,“ tvrdí reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý.

Čeští fotbalisté potřebují v Plzni porazit Slovensko, které ale bude usilovat o udržení v lize B. Zároveň musí národní tým doufat ve ztrátu zatím vedoucích Skotů v Izraeli.

„Izrael samozřejmě bude hrát také o to, aby nesestoupil. Skupina je krásně zamotaná až do konce. Věřím, že středa pro nás bude šťastná jak tady v Plzni, tak i poté, co přijde zpráva z Izraele,“ doufá reprezentační brankář Tomáš Vaclík před závěrečným duelem tohoto ročníku Ligy národů.

Proti Slovensku nastoupí čeští fotbalisté v Plzni ve 20.45 hodin. Sledovat ho můžete v online reportáži na serveru iROZHLAS.cz nebo v přímém přenosu na stanici Radiožurnál.