Bude to pro mě speciální zápas, těší se Stoch na souboj proti Česku ‚doma‘ v Edenu

Své jméno v Edenu slýchává pravidelně při každém domácím utkání Slavie, fanoušci ho vyvolávají před zápasem a dost často i během duelu po jeho gólech. Miroslav Stoch ale tuší, že tentokrát by svou dobře mířenou ranou velkou část příznivců na stejném místě nejspíš nepotěšil.

„Bude to pro mě speciální zápas. Jsem zvědavý na ten pocit, když budu hrát na domácím stadionu, ale půjdu do kabiny hostí. Jsem na to zvědavý,“ říká Miroslav Stoch.

Záložník Slavie za Slovensko přes dva roky nehrál od předloňského Eura a konfliktu s dnes už bývalým koučem Jánem Kozákem. Nový trenér Pavel Hapal ale záložníka a v této sezoně i nejlepšího střelce Slavie nechtěl ve své první nominaci vynechat.

„Dá se říct, že hned po jmenování trenéra Hapala mi hned volal. Byli jsme v kontaktu, pak jsme se i potkali. Ta debata byla super, přátelská. Hodinku jsme poseděli, něco jsme si řekli. Pocit z něj mám úplně super,“ vysvětlil Miroslav Stoch.

Při pátečním vítězném utkání nad Ukrajinou v Lize národů v Trnavě šel na hřiště v 69. minutě, teď na stadionu v Edenu by mohl být ještě vytíženějším hráčem. A uvítal by to i český kouč Jaroslav Šilhavý, který byl ještě loni trenérem slovenského záložníka ve Slavii.

„Mají velice silný tým. Míra Stoch to vyšperkuje. Já si myslím, že je to jen dobře pro fanoušky a pro fotbal. Ať vidí fotbal a ať se něco děje a padají góly,“ říká Šilhavý.

Český kouč bude pochopitelně dělat všechno proto, aby dostal český tým méně gólů než ten slovenský s Miroslavem Stochem.

„Ve Slavii mu to tam teď padalo, to jsem mu přál, teď doufám, že nebude mít ani jednu šanci. Vím, jak hraje, že si to bere za vápnem a snaží se střílet. Na to se budeme připravovat. Něco jsme si řekli, hecli jsme se, po zápase si možná plácnem, ale v zápase to bude naostro. Říkal jsem mu, že když bude něco zkoušet, tak do něj zajedu,“ s úsměvem hecuje na dálku svého klubového spoluhráče Tomáš Souček.

Souček a spol. se slovenské reprezenntaci postaví v pondělí od 20.45.