Ke špičce už dávno nepatří, teď ale český fotbal mizí i z evropského nadprůměru. Ostatně stačí se podívat na světový žebříček, ve kterém už Češi vypadli z první poloviny zemí starého kontinentu. Anebo na poslední soutěžní zápasy, které národní tým odehrál. Uherské Hradiště 18:24 8. září 2018

Při porážce 1:2 od Ukrajiny to bylo vlastně podobné na hřišti i v hledišti. Na tribunách byli mnohem víc slyšet hostující fanoušci, přestože jich do Uherského Hradiště dorazilo mnohem méně než Čechů. A na trávníku?

Na něj sice nastoupil stejný počet fotbalistů obou zemí, ale hra tomu neodpovídala. Domácí byli většinu zápasu pod velkým tlakem a dopředu toho moc nepředvedli.

‚Všichni vidíme, že nám ujíždí vlak.' Fotbalová reprezentace mizí z evropského nadprůměru

„Řeknu to na rovinu, bylo to prostě špatné. Nebudu se chlácholit tím, že druhá půle byla o něco lepší. Byla sice o něco lepší, ale stejně byla hrozná. Je to samozřejmě špatné, když člověk hraje špatně a nezvládne to ani výsledkově. Kdybychom to aspoň zvládli výsledkově, tak se tím ten špatný výkon alespoň trochu zacelí, ale takhle je to oboje špatné,“ vrací se ještě kriticky obránce Pavel Kadeřábek k souboji s Ukrajinou.

Od nástupu trenéra Karla Jarolíma před dvěma roky vyhráli Češi pouhé dva zápasy, ve kterých jim šlo o postup na mistrovství světa nebo Evropy – s Norskem a v San Marinu.

V Ázerbájdžánu a se San Marinem doma pak vyhráli už v době, kdy na světový šampionát postoupit nemohli. Navíc tým stále nezískal žádnou herní tvář, není patrná žádná cesta, jakou by chtěl uspět.

„Všichni vidíme, že nám pomalu ujíždí vlak. Nemyslím si, že bychom měli nějak špatný tým. Myslím, že je to celkem fajn poskládané, ale čím to je… Nezvládáme to výsledkově. Pro mě by výsledky ani nehrály takovou roli, ale je pro mě zklamání to, jak jsme se na hřišti předvedli,“ říká Kadeřábek.

A tak zatímco před 15 roky měli čeští fotbalisté jednu z nejlepších reprezentací Evropy, teď pomalu mizí i z nadprůměru. Ostatně dokázat to může taky Liga národů, ve které by se měly utkávat výkonnostně srovnatelné týmy. A pokud se ten český ve zbývajících duelech se Slovenskem a Ukrajinou nezvedne, klesne do skupiny C, ve které se teď pohybují třeba výběry Estonska, Litvy nebo Kypru.

„Určitě nejsme ve fázi, kdybychom přemýšleli o tom, že budeme padat o skupinu níž. Myslím, že je ta skupina stále otevřená,“ říká brankář Tomáš Koubek. „Věřím, že na příštím srazu budeme silnější, protože nám chybějí hráči ze základní sestavy,“ naráží Koubek na absenci záložníků Vladimíra Daridy z Herthy Berlín, Antonína Baráka z Udine, Bořka Dočkala z Philadelphie nebo Jana Kopice z Plzně.

„Věřím, že budeme lepší a že budeme stále bojovat o první místo,“ dodal Koubek.

Pokud by první místo Češi navzdory úvodní porážce přeci jen urvali, čekaly by je v příštím ročníku Ligy národů souboje s těmi nejlepšími týmy Evropy.