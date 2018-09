Fotbalisty čeká první utkání Ligy národů proti Ukrajině, jde i o postup na Euro

„Měli jsme o tom promítání,“ přiznává záložník Michal Trávník, že pro něj a jeho spoluhráče vedení reprezentace připravilo prezentaci, ve které Ligu národů představilo. Přece jen systém nové soutěže není zrovna nejsnazší pochopit. Ale to nejdůležitější čeští fotbalisté pochytili.

„Hraje se o postup na mistrovství Evropy,“ prošel úspěšně snadným testíkem útočník Patrik Schick. Výsledky Ligy národů jsou navíc důležité taky pro nasazování do výkonnostních košů při losování následné evropské kvalifikace. Rozhodně tak bude o co hrát.

„Myslím, že v hlavě je to trošku jinak nastavené. Když hrajete přátelák, tak víte, že když prohrajete, tak se nic nestane. Tady se o něco hraje a v hlavě to hraje roli,“ říká Patrik Schick.

To ale zřejmě neplatí úplně pro každého, alespoň tedy podle slov záložníka Jana Sýkory.

„V klubu třeba jo, ale v reprezentaci to tak podle mě není. Myslím, že nasazení je v obou případech stejné. Každý zápas v reprezentačním dresu je důležitý a musíme ho zvládnout,“ myslí si Sýkora.

Česko - Ukrajina online na iROZHLAS.cz Utkání Česko - Ukrajina můžete na iROZHLAS.cz sledovat online.

Obránce a dost možná taky kapitán české reprezentace pro úvodní souboj s Ukrajinou Theodor Gebre Selassie věří, že se to jeho týmu tentokrát povede i díky podpoře vyhlášených uherskohradišťských fanoušků.

„Doufám, že jak podporují svůj klub, tak přijdou podpořit i reprezentaci. A doufám, že podáme takový výkon, abychom je do vtáhli do zápasu a oni nám to pak vrátili,“ řekl Gebre Selassie.

Jestli se to českým fotbalistům v zahajovacím utkání Ligy národů povede, se dozvíme ve čtvrtek večer. Utkání Česko - Ukrajina začíná ve 20:45 a na Radiožurnálu budete moct poslouchat přímý přenos, na iROZHLAS.cz zase budeme průběh utkání sledovat online.