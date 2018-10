‚Všichni jsou takoví usměvaví.‘ Na prvním srazu reprezentace pod novým trenérem vládne dobrá nálada

Fotbalová reprezentace nezažívá kdovíjak povedené období a vyléčit ji má nástupce trenéra Karla Jarolíma Jaroslav Šilhavý. Jestli byl správnou volbou, můžou naznačit už příští zápasy Ligy národů. Pomoci má i výrazně lepší komunikace s hráči. Vyprávět by o tom mohl třeba navrátilec Matěj Vydra. Praha 8:54 9. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaroslav Šilhavý na tréninku fotbalové reprezentace. | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

„Těšil jsem se jako malý Jarda. Je hezké být zpátky, ani nevím, kdy jsem tu byl naposledy,“ posadil se Matěj Vydra v reprezentační soupravě mezi novináře a nahlas přemýšlel nad tím, kdy naposledy dorazil na sraz národního týmu.

‚Všichni jsou takoví usměvaví.'Na prvním reprezentačním srazu pod novým trenérem vládne dobrá nálada

Nakonec ho ani nepřekvapilo, že jsou to už dva roky. Za tu dobu nejednou mluvil s trenéry, i když šlo o velmi krátkou konverzaci, pokaždé, aby se z podobných akcí omluvil kvůli pochroumanému tělu. Tím prý veškerá komunikace pravidelně končila, hlavně díky novému trenérovi a jeho zájmu se teď vrací s výrazně větší chutí.

„Trenéři s hráči moc často nemluvili, takže takhle to bylo příjemnější, když vám hlavní trenér zavolá a poptá se, jak jste na tom po zranění, co tříslo a podobně. Nebudu házet špínu na někoho jiného, minulost je minulost a to se v životě už nedá změnit. Všichni jsou první den takoví usměvaví,“ říkal Vydra.

Kéž by úsměvy vydržely i pro další týdny, ale protože v těch minulých zažili čeští fotbalisté radosti pramálo, Jaroslav Šilhavý hráčům hned připomněl, že jen změna na postu trenéra dobrou náladu nezaručí.

„Říkal jsem, ať si hráči určitě nemyslí, že se vyměnil trenér a všechno je dobře. Nejen trenér, ale i oni byli aktéry nezdarů a neúspěchů. Určitě to není obrázek českého fotbalu, ty poslední dva zápasy, které jsme odehráli,“ připomíná Šilhavý nedávné prohry s Ukrajinou a Ruskem.

Na odstranění nedostatků ve hře fotbalové reprezentace mnoho času nemá, na Slovensku se Češi v dalším utkání Ligy národů představí už v sobotu.