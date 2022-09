Musíme se soustředit na Euro, tam chceme za každou cenu, zdůrazňuje kapitán reprezentace Souček

Čeští fotbalisté sestoupili z elitní skupiny Ligy národů. Ve Švýcarsku prohráli 1:2, v tabulce skončili se čtyřmi body poslední, přesto trenér Jaroslav Šilhavý hodnotí vystoupení reprezentace v soutěži především pozitivně.

Po zápase v St. Gallenu byli výrazně spokojenější domácí, kteří si vítězstvím zajistili třetí místo ve skupině, a tím pádem záchranu v té nejlepší společnosti Ligy národů. Češi mezi elitou bodovali jen v úvodních dvou zápasech, kdy v Edenu porazili Švýcary a pak uhráli remízu se Španěly.

„Všichni hráči i my jsme získali skvělé zkušenosti ze zápasů s těmito týmy. Portugalsko doma a u nich poločas, jinak byly ty zápasy, myslím, povedené a nebyli jsme úplným outsiderem a drželi s nimi krok. Motivace v Lize národů bude velká, abychom tam znovu postoupili,“ říká reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý, který byl až na zmiňované výjimky z utkání s Portugalskem s výkony svých svěřenců v Lize národů spokojený.

Kvalifikace na Euro

Český výběr teď bude s napětím sledovat los kvalifikace mistrovství Evropy v roce 2024. Ten se uskuteční 9. října a reprezentace při něm bude v druhém výkonnostním koši.

„Teď se musíme soustředit na kvalifikaci na Euro, to je bude strašně důležité, protože tam chceme postoupit za každou cenu. V Lize národů budeme pak bojovat, co to půjde, abychom byli zase zpátky mezi elitou. Tým na to máme, to jsme ukázali a pojedeme dál,“ zdůrazňuje kapitán národního týmu Tomáš Souček.

V listopadu Češi odehrají ještě dva přípravné duely. Doma proti Faerským ostrovům a pak pravděpodobně v Turecku.

V nominaci by se mohli objevit i někteří nováčci, třeba z reprezentační jednadvacítky, která uspěla v baráži s Islandem a postoupila na evropský šampionát v příštím roce.

„Už by to možná mohlo být tenhle sraz, ale oni hráli baráž, tak jsme to nechali být. Ale na další sraz už plánujeme, že někoho pravděpodobně vyzkoušíme,“ přiznává trenér českých fotbalistů Jaroslav Šilhavý.