Provod na reprezentační sraz přijel ve vynikající formě. ‚Nejlepší hráč v Česku,‘ myslí si expert Horváth

Čeští fotbalisté letí do Albánie, kde v sobotu nastoupí k předposlednímu zápasu letošní Ligy národů. K jistotě vítězství ve skupině a postupu mezi elitu soutěže stačí národnímu týmu ze závěrečných utkání získat čtyři body. K tahounům reprezentace by měl znovu patřit záložník Slavie Lukáš Provod. Praha 16:07 14. listopadu 2024

Záložník Lukáš Provod v dresu českého národního týmu | Foto: Kai Taller | Zdroj: Arena Akcji / Zuma Press / Profimedia

V reprezentačním dresu naposledy skóroval na červnovém Euru proti Portugalsku. Češi na šampionátu v Německu vypadli už ve skupině, s výkony Lukáše Provoda ale trenéři mohli být spokojení. Plzeňskému rodákovi vyšel i vstup do nové sezony, ve které je klíčovým hráčem Slavie a předvádí podobné výkony jako před vážným zraněním kolena v květnu 2021.

„Myslím, že jsem úplně jiný hráč, jsou to dvě různá období. Dospěl jsem, vyspěl. Nějaký vývoj to samozřejmě mělo, ale o nějaké formě bych nerad mluvil, pořád to může být lepší. Daří se mi, je to hodně i o tom, že se daří klubu a reprezentaci, i o tom, že mi drží zdraví a můžu hrát delší časový úsek. Cítím se dobře a doufám, že to vydrží co nejdéle,“ přeje si reprezentant Provod.

Levonohý záložník si v této sezoně připsal za Slavii už dva-a-dvacet soutěžních startů a v domácí lize patří k nejproduktivnějším fotbalistům. V aktuálním ročníku svým spoluhráčům nahrál zatím na šest gólů, další dva dal sám, a míří v tomto směru za svou nejúspěšnější sezonou.

„Je to klíčový hráč nejen Slavie, ale i nároďáku. Je nezastavitelný. Dovede dobře bránit, má dlouhé běhy a je to komplexní hráč. Myslím, že je v tuhle chvíli nejlepším hráčem v České republice, i když nehraje v cizině,“ říká pětinásobný mistr ligy a fotbalový expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth.

Předností Lukáše Provoda je jeho univerzálnost. Zatímco ve Slavii aktuálně nastupuje pod útočníky coby ofenzivní záložník, reprezentační trenéři ho v posledních zápasech využívali na levém kraji hřiště.

„Je to spíš výhoda toho, že jsem schopný odehrát různé pozice, problém bych v tom neviděl. Jsem na to připravený a zvyklý, že když sem přijedu, tak většinou hraju z kraje. Je to trochu víc o bránění než ve Slavii, musím se víc vracet a ty úkoly jsou jiné, ale jsem s tím v pohodě,“ přiznává opora fotbalové reprezentace Provod.