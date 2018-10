Víc jsem si přát nemohl, radoval se po premiérové výhře nový reprezentační kouč Šilhavý

Na přípravu týmu měl necelý týden, přesto nový trenér fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý napoprvé uspěl. Češi vyhráli na Slovensku 2:1 a stále můžou myslet na vítězství ve své skupině Ligy národů. A to i díky pozitivní atmosféře, která je v týmu od začátku jeho angažmá. Trnava 10:30 14. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaroslav Šilhavý. | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Poprvé slyšel nový reprezentační kouč v hlášení před reprezentačním zápasem své jméno a napjatě čekal, jak premiéra dopadne. Na konci to pro Jaroslava Šilhavého byla veselohra.

„Víc jsem si přát nemohl. V takovém velkém zápase, v derby se Slovenskem, je to úžasné. Navíc je to ostré utkání, které se hraje o body, takže o to je to lepší,“ vyprávěl evidentně spokojený trenér.

A jeho práci ocenili i hráči - například střelec prvního gólu Michael Krmenčík.

„Nějaký restart asi přijít potřeboval. Vzali jsme to za správný konec a myslím, že když takhle budeme pracovat dál, můžeme být jako tým úspěšní,“ řekl Krmenčík.

„Celý tým věděl, co má dělat, kdo má kde běhat, a myslím, že jsme to plnili dobře,“ dodal Bořek Dočkal, který na oba české góly přihrál.

Na české fotbalové reprezentaci byla oproti nepovedeným minulým zápasům vidět proměna a oživení. Celkově je od začátku srazu v národním týmu pod novým trenérem pozitivní atmosféra

„Udělali jsme spoustu věcí, spoustu práce, myslím z těch taktických, fotbalových věcí, ale i kolem týmu. Ať už na hotelu nebo předtím v kabině. Musím samozřejmě nejen kluky na hřišti pochválit, ale i realizační tým. Bylo to silné,“ řekl Šilhavý.

A Jaroslav Šilhavý věří, že to „silné“ bude pokračovat. Třeba už v úterním utkání Ligy národů na Ukrajině.