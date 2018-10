Vaclík vede se Sevillou španělskou ligu, v reprezentaci ale místo jedničky jisté nemá

Nejen fotbaloví fanoušci čekají, jakou sestavu pošle nový trenér reprezentace Jaroslav Šilhavý do utkání Ligy národů na Slovensku. Nejméně na jedné pozici ale český výběr problém nemá, ať už nastoupí kdokoli - mezi gólmany. V kádru je i brankář Tomáš Vaclík, který vede španělskou ligu se Sevillou. A možná bude útočit s týmem na druhý mistrovský titul v historii klubu - ten zatím jediný je z roku 1946. Praha 16:16 11. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Vaclík v dresu Sevilly. | Foto: Facebook T. Vaclíka

„Co jsem se nějak dočetl na twitteru, tak když byla Sevilla naposledy po osmi kolech první, tak to byl jediný rok, kdy vyhrála titul,“ říká Tomáš Vaclík, ale zároveň krotí euforii.

„Hrozně mě to baví, užívám si to a snažím se dělat všechno pro to, abych si zasloužil tu šanci, kterou teď mám,“ říká Vaclík.

Český reprezentační gólman se snaží, aby neustále posiloval v klubu svoji pozici, která se podle všeho neustále zlepšuje.

„Vidí, že se snažím učit jazyk a že nejsem nějaký ‚pitomec’, který by tam jen přišel a byl namyšlený. Myslím,že mě určitě berou jinak a že jejich důvěra ke mně je stoprocentně jiná než ze začátku,“ vypráví Vaclík.

Ani pozice jedničky ve vedoucím týmu španělské ligy ale nemusí Tomáši Vaclíkovi dávat jistotu, že ve stejné pozici bude i v reprezentaci.

„Samozřejmě jsem viděl, co pan Šilhavý říkal na tiskovce, že k jednomu brankáři má vnitřně blíž a že má představu, kdo by měl chytat,“ říká Vaclík.

Ale ze začátku srazu to ještě gólman Sevilly stejně jako jeho konkurenti nevěděl. Mimochodem, z trojice brankářů národního týmu trénoval Jaroslav Šilhavý v předminulé a mistrovské sezóně Slavie Jiřího Pavlenku, který je teď ve Werderu Brémy. Dalším do party čekajícím na rozhodnutí kouče je Tomáš Koubek z Rennes. Tenhle stav nejistoty ale pro všechny gólmany vlastně není nový.

„Já jsem to tak vlastně měl, když jsem teď přišel do Sevilly, kluci to měli, když přišli do nových klubů. Nějaký nástřel tam třeba byl, že budou chytat, ale myslím, že jsme to všichni tři zažili a že jsme nastavení, že se budeme připravovat, že když nám to trenéři řeknou, budeme připraveni nastoupit a podat dobrý výkon,“ uzavírá Vaclík.

Do Trnavy k utkání Ligy národů proti Slovensku se Tomáš Vaclík a jeho spoluhráči vydali ve čtvrtek odpoledne.