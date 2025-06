Fotbalisté si před Eurem do 21 let pochvalují zázemí a těší se na atmosféru. ‚Cítíme se jako doma,' shodují se

Fotbalová reprezentace do 21 let se poprvé od roku 2011 pokusí postoupit ze skupiny mistrovství Evropy. V Dunajské Stredě ji ale čekají dva poslední vítězové kontinentálního šampionátu - v neděli Němci a od čtvrtečních 21 hodin se postaví úřadujícím šampionům v této kategorii - Angličanům. Dunajská Streda 11:00 12. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští fotbaloví fanoušci | Foto: Ondřej Hájek | Zdroj: Profimedia

„Abychom byli úspěšní, musíme předvést výkon, který bude ještě nad možnostmi našich hráčů,“ říká trenér Jan Suchopárek, že se česká jednadvacítka bude muset proti favorizovaným soupeřům ukázat.

Pomoct by k českému národnímu týmu na Slovensku mohlo i téměř domácí prostředí, doufá kapitán Václav Sejk.

„Jsme rádi, že jsme blízko Česku a naše známé můžeme mít na stadionu. Můžeme tak velké chvíle a zápasy prožívat s nimi a pokud by se nám povedlo něco velkého, tak nám to o to více vlije krev do žil. Chceme rodinám a kamarádům ukázat, že můžeme porazit i ty nejlepší,“ myslí si Sejk.

„Může to být naše velká výhoda, určitě tady bude víc našich fanoušků. Určitě nám mohou pomoct vytvořit si malé domácí prostředí a popostrčit nás k lepšímu výsledku,“ navázal na útočníka Sejka obránce Štěpán Chaloupek. O blízkosti turnaje mluví i kouč Jan Suchopárek.

„Cítíme se jako doma. Fanoušci se na naše výkony určitě těší a věřím, že je nezklameme,“ dodává zkušený trenér, který po letním mistrovství Evropy u týmu končí.

Utkání mezi českými a anglickými fotbalisty do 21 let má být v Dunajské Stredě vyprodané. Přímý přenos prvního českého zápasu na šampionátu uslyšíte na stanici Radiožurnál Sport, Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.

21 | Lvíčata mají za sebou předzápasový trénink v DAC Aréně. Zítra ve 21:00 jdeme na Anglii, tak fanděte u přímého přenosu na ČT sport! pic.twitter.com/c8Ll8p8wtU — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) June 11, 2025